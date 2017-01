Díaz Tezanos emplaza al PP a actuar con Ecomasa como hizo con el caso Racing

Etiquetas

La secretaria general del PSC-PSOE y vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha criticado la "hipocresía" del PP al sostener que era su "obligación" llevar el caso Racing a los tribunales por la pérdida millonaria de dinero público, y ha emplazado al partido de Ignacio Diego a "actuar en consecuencia" en el caso Ecomasa, donde se perdieron 18 millones de dinero público y tres millones de dinero de los trabajadores.

"Si su interés es que la justicia investigue la pérdida de dinero público en determinadas ocasiones, yo espero que actúe en consecuencia en el caso Ecomasa; no parece en este momento que lo vayan a hacer para que se conozca lo que ha pasado en ese caso", ha afirmado Díaz Tezanos este sábado durante su intervención inicial en el Comité regional del PSOE.

En su opinión, la respuesta del PP al archivo del caso Racing es "totalmente hipócrita" por otras dos razones: porque "no ha sido el único caso" que ha llevado a los tribunales sino que formaba parte de una "estrategia" -ha citado GFB, Santoña, Cantur, El Soplao, la Casa de los Gorilas-; y porque para "apuntalar" la acusación en el caso Racing, militantes del PP financiaron la presencia de Manos Limpias.

La secretaria general de los socialistas también ha criticado la valoración de Podemos, que considera que el caso Racing se ha archivado porque no hay suficientes pruebas. "Si no hay pruebas no hay caso", ha dicho Díaz Tezanos tras recriminar al partido morado que "se atribuya el derecho a decidir qué persona es corrupta aunque no haya denuncia ni procedimiento".

En su opinión, Podemos tiene "un problema muy serio", porque "no entiende que, en democracia, los únicos que pueden juzgar y condenar son los jueces".

"VARAPALO PARA EL PP Y LA JUEZA QUE LO INSTRUYÓ"

La líder de los socialistas ha reiterado que el auto que archiva el caso Racing, en el que estaban imputados el presidente del PSOE, Angel Agudo, y el regionalista Javier López Marcano, es "contundente" y supone, a su entender, "un auténtico varapalo" para el PP "y para la jueza que lo instruyó, nombrada por el PP".

Ha insistido en que el PP orquestó una "cacería política sin precedentes" y "politizó la Justicia para después judicializar la política, utilizando dinero público para finales personales políticos". Sin embargo, ha dicho que su "estrategia" ha sido un "estrepitoso fracaso" porque "han perdido todos los procesos judiciales, y la Justicia ha desmontado todas y cada una de las mentiras que utilizó para construir un relato falso".

En todo caso, ha denunciado que ese proceder del PP ha causado "mucho daño a la democracia, a la convivencia y al diálogo" que debe existir entre adversarios políticos.