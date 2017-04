EDUARDO INDA ESTUDIA DENUNCIAR A PODEMOS POR INCLUIRLE EN EL ‘TRAMABÚS’

Etiquetas

El director de 'Ok Diario', Eduardo Inda, ha encargado a sus abogados estudiar si cabe denunciar a Podemos por injurias o calumnias al haberle incluido en el llamado 'Tramabús', que la formación morada puso en circulación este lunes. Inda hizo este anuncio, en declaraciones a Servimedia, al valorar que la formación morada haya incluido su imagen en los laterales de este vehículo junto a rostros de investigados por corrupción y otros delitos, como Luis Bárcenas o Gerardo Díaz Ferrán, así como de políticos en activo o retirados, entre ellos Felipe González, José María Aznar y Esperanza Aguirre, entre otros.En este sentido, el director de 'Ok Diario' indicó que no va a consentir que nadie le “calumnie”, “difame” o “injurie” y añadió que incluirle en el 'Tramabús' "no les va a salir gratis” a los dirigentes de Podemos.A este respecto, aseguró que incluir su imagen en el autobús constituye, en su opinición, un “claro” delito de “injurias y calumnias”, así como una “incitación al odio y a la violencia implícita enorme”.Por este motivo, aseguró que si sus abogados “consideran que hay materia penal” en este asunto, “la interposición de una querella o una demanda está garantizada”, en referencia a que denunciará a Podemos."EN LA DIANA"Además, el director de 'Ok Diario' tildó “analfabeto” a Pablo Iglesias por no tener en cuenta que él destapó como periodista asuntos como el 'caso Bárcenas', el caso ‘Pujol’ o los SMS que Mariano Rajoy envió al extesorero de su partido para tranquilizarle. No obstante, Inda afirmó con ironía que este asunto tiene una parte “positiva”, porque supone una publicidad “impagable” para su medio de comunicación. Sin embargo, dijo que tiene una parte “negativa”, puesto que Podemos le pone, a su juicio, en la “diana” al “más puro estilo fascista estalinista”.Asimismo, se refirió a que “el problema que tiene Pablo Iglesias es que nos interpuso una demanda por las cuentas que tiene en el paraíso fiscal de Granadinas con 272.000 dólares que le regaló la dictadura venezolana y la Justicia ha dicho que esa información era veraz y le ha condenado en costas”.