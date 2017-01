EH Bildu cree que "roza la prevaricacion" que PP retire ahora recursos ante el TC porque le interesa sacar los PGE

Etiquetas

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, cree que "roza la prevaricacion" y es "vergonzoso" que el PP ahora esté dispuesto a retirar recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional, como el planteado contra la Ley Municipal, porque le interesan los votos del PNV para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Iriarte se ha dirigido al lehendakari, Iñigo Urkullu, para afirmar que la soberanía "no se puede compartir" y que "uno es soberano o no lo es". Además, ha rechazado que se apruebe en Euskadi "otra vez un Estatuto de Gernika para 40 años que se cumpla o no según los caprichos del Gobierno español"

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la portavoz de EH Bildu ha considerado "interesantes" todas las conversaciones que mantengan ambos Ejecutivos para la retirada de los recursos, aunque ha precisado que no le "satisface la coordenada" de trabajo que se plantea en ellas.

"No quiero decir que lo que se pueda obtener de esa conversación no sea beneficioso para la Comunidad Autónoma Vasca. Me parece una manera muy española de hacer política. No se sabe muy bien si están hablando con el PNV o si con el Gobierno vasco", ha indicado, para criticar que el Ejecutivo del PP mantenga la estrategia del "palo y la zanahoria", según le convenga.

"Ahora necesitan que les voten para sacar unos Presupuestos, y entonces, lo que era constitucional puede dejar de serlo. Roza la prevaricación, me parece vergonzoso y me parece que hay que tener más pudor a la hora de hacer política", ha apuntado.

De esta forma, cree que los vascos no obtendrán "nada más que algunos caprichos que el Gobierno de turno quiera en un momento dado, en este caso, para la Comunidad Autónoma Vasca".

A su juicio, la constitucionalidad o no inconstitucionalidad de algunas leyes está en España "al capricho del Gobierno español", que "tiene la sartén por el mango" y "achicharra" a quien está dentro.

BILATERALIDAD

Maddalen Iriarte ha manifestado que, "cuando el PNV habla de bilateralidad", ella hace "un esfuerzo muy grande para entender lo que, a veces, quiere decir". "Porque yo también quisiera una relación bilateral normal con España o con Francia, con Alemania y con Italia. Es decir, yo también quisiera que Euskal Herria fuera soberana porque a mí, a diferencia de Iñigo Urkullu, me parece que la soberanía no se puede compartir. Uno o es soberano o no lo es", ha añadido.

En este sentido, ha destacado que en "esa relación bilateral" que propone el Gobierno vasco con el Estado se plantea "una desigualdad" en la que se deja "derecho a veto al Gobierno español una y otra vez", y de esta forma, considera que no se puede "avanzar y dar pasos en el camino de cambiar el ordenamiento jurídico respondiendo a lo que los ciudadanos de un país democráticamente decidan en un momento concreto".

Iriarte ha explicado que el modelo que EH Bildu va a llevar a la ponencia de autogobierno es el que "no introduzca" al País Vasco, "otra vez, para 40 años en un Estatuto de Gernika que se cumpla o no se cumpla según los caprichos del Gobierno español".

A su juicio, el Gobierno del PP recurre al "palo y la zanahoria" cuando le conviene, "y ahora le interesa dar un poquito de zanahoria porque no tiene una mayoría absoluta". "Por ello, nosotros vamos plantear un estatus nuevo para Euskal Herria que no es un Estatuto nuevo", ha apuntado.

Tras señalar que Podemos debe hacer sus aportaciones a la Ponencia y proponer ponentes, ha considerado que, "a partir de ahí, en dos años", se pueden dar "pasos adelante de manera importante, si es que se le pone ganas a esto y la ponencia no se convierte en una especie de reunión donde se pasa el tiempo". "Las ponencias tienen ese peligro", ha asegurado.

La portavoz de EH Bildu ha señalado que el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, le pide "paciencia histórica". "Probablemente yo, desde esta bisoñez política, todavía necesite esa paciencia política, pero también pienso que los ciudadanos nos votan para cuatro años y los compromisos que adquirimos, al menos, tienen que estar en marcha en ese periodo de cuatro años. Y eso es lo que quisiera que ocurra en esa ponencia", ha indicado.

Asimismo, ha subrayado que "Euskal Herria está en un momento histórico muy concreto", si se "mira a Navarra y a Iparralde", y ha subrayado que "se ha demostrado que el Estatuto de Gernika no lo quieren cumplir y está, en este momento, agotado". "La ciudadanía apuesta por otra cosa", ha aseverado.

RGI

Maddalen Iriarte ha afirmado que el Gobierno vasco "tose" al Ejecutivo central, pero, "cuando llegan los recortes, los aplaude", y ha criticado que el Gobierno vasco haya decidido no subir la RGI un 8% cuando "está referenciada al Salario Mínimo Interprofesional", que se ha incrementado en ese porcentaje.

Además, se ha mostrado convencida de que el PP ha hecho "una trampa muy gorda" con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que el PSOE "ha aplaudido con las orejas".

De esta forma, a su juicio, al Boletín Oficial del Estado (BOPV) ha llegado "una especie de fraude", y el Gobierno vasco, que "podría haber cambiado las cosas, las deja como está". Según ha censurado, si al 7% de "recorte" que el Gobierno presidido por Paxi López aplicó a la RGI, se añade el 8% que no se incrementará, "se empieza a sumar ya una cuantía considerable".

La portavoz de la coalición soberanista ha recordado que "hay mucha gente en Euskal Herria que necesita de ese dinero para pagar la luz y poder vivir" y ha advertido de que "se está haciendo un discurso pernicioso al respecto". "Del PP no me esperaba otra cosa, pero que el PNV no se desmarque claramente de ese discurso, me parece más preocupante", ha indicado. Además, ha puntualizado que le parece "terrible" el discurso de que el que no trabaja percibe la RGI, el vago o el yihadista".

En relación al modelo que plantea EH Bildu, propone elaborar una nueva Ley tras un proceso de reflexión que no "sirva de limosna a la spersonas que, en un momento dado, no puedan tener un sueldo o acceder a un trabajo estos días".

Respecto a si cree que habría que estudiar la propuesta de una Renta universal, ha manifestado que habría que analizar esa propuesta y ver qué posibilidades existen "para ello" o las "matizaciones" que habría que hacer para una renta de este tipo.

PRESUPUESTOS

La representante de la coalición soberanista ha emplazado a conocer el proyecto de presupuestos que el Gobierno vasco presenta para "analizarlos y estudiarlos en profundidad antes de empezar nada al respecto".

Iriarte ha admitido que, "con esta historia de la RGI", se percibe que "a lo mejor, puede haber recortes o no se aumentan las cosas". En todo caso, ha manifestado que prefiere esperar a ver qué es lo que plantea el Gobierno vasco en este tema y en otros porque, según ha indicado, está preocupada por otros servicios sociales como los relacionados con la Sanidad o la Educación.

En concreto, ha citado que, en estos días, se esta viendo a "gente en el pasillo" en el hospital de Galdakao. Además, ha asegurado que hay "mucho donde mejorar" y ha afirmado que, cuando EH Bildu habla de "grandes acuerdos", lo que tratará es de mejorar estas cuestiones.

La parlamentaria vasca ha manifestado que llevan ocho años preocupados por el Gobierno vasco y ha apuntado que, a partir del Ejecutivo de Patxi López, se ha dado "un estancamiento y una rebaja de algunos derechos sociales y de algunos servicios sociales" que el Gobierno de Urkullu "no superó".

"Como sociedad todos tenemos que participar y aportar, y muchas veces con nuestra idea u opinión contraria, llegar a confrontar para que, de esa confrontación, se ofrezca una solución mejor", ha apuntado.