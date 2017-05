RAJOY EMPLAZA AL PSOE A RESPALDAR LOS PRESUPUESTOS PARA REFORZAR LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Etiquetas

- El PSOE insiste en exigir el cese de Catalá, Maza y Moix. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, emplazó este miércoles al PSOE a respaldar los Presupuestos Generales del Estado para poder reforzar la lucha contra la corrupción, ya que entre las partidas previstas está la que permitiría convocar más de cien plazas de jueces y fiscales. En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, le preguntó qué piensa hacer para recuperar la confianza de los ciudadanos ante la sucesión de casos de corrupción que afectan a altos cargos de su partido. El presidente abogó por aumentar los controles para dificultar esos comportamientos, por apoyar a quienes se encargan de perseguir esos delitos y por endurecer las sanciones. "Eso es lo que estamos haciendo y pienso que debemos perseverar en ello", apuntó. Hernando le alertó de que su respuesta y "la distancia" con la que habla de la corrupción solo genera "irritación y vergüenza" entre los ciudadanos y le recordó que en solo un mes el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha sido detenido y encarcelado, su antecesora Esperanza Aguirre ha dimitido "por tercera vez" con sus dos vicepresidentes en prisión, el presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez tuvo qu edimitir por su imputación, se ha sabido que Rodrigo Rato blanqueba dinero "incluso siendo vicepresidente" del Gobierno y el propio Rajoy ha sido llamado a declarar como testigo por el juez que investiga uno de esos casos.Le dijo además que el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, se han comportado como "abogados defensores" de los corruptos vinculados al PP y le reclamó el cese de los tres porque no son vistos por los ciudadanos como luchadores contra la corrupción, sino "como cómplices". Hernando preguntó a Rajoy si es consciente del daño que hace a España tener un presidente del Gobierno "a merced de los tribunales" por casos de corrupción y que ya no es creíble cuando dice "el que la hace la paga", porque esa premisa solo se cumple "cuando los pillan". Denunció que en el PP "sabían" lo que hacía González como lo que hacía su extesorero Luis Bárcenas y aun así "le pagaban sueldos y abogados". Ante el aluvión de casos, le alertó, "ya no cuela" la tesis de que se trata de "un canalla que traiciona su confianza". "NO VOY A ENTRAR EN SU JUEGO"Le recordó, además, que en pocos días será llamado a comparecer ante una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y "no se va a poder escaquear con el tú más" ni eludir su responsabilidad política, salvo que quiera generar una inestabilidad "sin precedentes" por el mero hecho de estar "acorralado por la corrupción de su partido". "No voy a entrar en su juego", le replicó Rajoy, que defendió el "sinfín" de leyes aprobadas para prevenir la corrupción, perseguirla y castigarla, lo cual está permitiendo ser "mucho más eficaces", hasta el punto de que hechos ocurridos hace más de 10 años se están conociendo y juzgando ahora. "Antes esto no sucedía, algo habremos hecho" en esa lucha, añadió. Rajoy pidió a Hernando que intente "construir" y evitó enumerar casos de corrupción que afectan al PSOE porque no le bastaría ni con la respuesta a 25 preguntas. Se refirió a algún "problema interno" que aconseje la intervención en la sesión de control "pero no es mi problema" y le emplazó a defender el Estado de Derecho y cuando sea necesario también la presunción de inocencia para no incurrir en el riesgo de implantar una "presunción de culpabilidad que no conviene a nadie". Le reclamó a continuación que apoye los Presupuestos Generales del Estado para "intentar fortalecer" la lucha contra la corrupción con más de cien jueces y fiscales y otras medidas solicitadas por la Fiscalía. Los ataques del PSOE, sentenció, solo sirven para "consumo interno" pero no para luchar "eficazmente" contra la corrupción.