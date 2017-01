DOS AÑOS DE CÁRCEL POR ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO YIHADISTA PARA EL CEUTÍ DETENIDO EN EL PRINCIPE EN 2014

Etiquetas

La Audiencia Nacional ha condenado al ceutí Hamido Hamido Mohamed, detenido en 2014 en El Príncipe, a dos años de prisión como autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo por difundir 549 vídeos y más de 1.000 audios de contenidos yihadista, mientras que ha sido absuelto del delito de colaboración con organización terrorista del que le acusaba la Fiscalía.Para la fiscal, el acusado había incurrido en un delito de colaboración con organización terrorista en la modalidad de captación y adoctrinamiento, y en uno de enaltecimiento, por lo que solicitaba cinco años de prisión.La abogada defensora solicitó su absolución y alternativamente que se tuviera en cuenta un trastorno mental por adicción a las tecnologías o que se le condenara por enaltecimiento del terrorismo y no por colaboración, que ha sido finalmente el criterio del tribunal. El tribunal ha tenido en cuenta para dictar sentencia el abundante material intervenido al acusado y publicado en redes sociales alabando la actividad de terroristas como el fallecido líder de Al Qaeda Osama Bin Laden y los autores del 11-S para captar adeptos que se sumaran a la Yihad.Durante el juicio, el acusado aseguró que simplemente se dedicaba a copiar o a compartir contenidos que veía de otros usuarios en las redes sociales, negó ser el autor original de su difusión y afirmó sobre los yihadistas: "No me gusta esta gente".El condenado se dedicaba al trapicheo de hachís, lo que le proporcionó el dinero para comprar un ordenador ante el cual llegaba a pasar hasta 12 horas diarias "enganchado a Facebook". Aseguró, además, que adquirió una pistola por curiosidad pero que nunca la utilizó.El condenado llegó a tener abiertos hasta 13 perfiles de Facebook para difundir propaganda yihadista. Además, entraba en foros yihadistas de acceso muy restringido de manera paralela a su proceso de radicalización. Entre otras cosas, el acusado publicó imágenes, alabanzas y otros comentarios enaltecedores de líderes terroristas y en el aniversario del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2013, colgó mucho material relacionado con el atentado, como fotos de sus autores.Añadió que publicó comentarios como "es mejor morir aterrorizando toda la humanidad por la causa de Allah y tener la mayor recompensa con Allah, que morir sin causa y bajo el mando de los Tasut (siglas utilizadas por los islamistas radicales para referirse a los occidentales)".Publicó también imágenes de atentados terroristas en Siria e Irak por parte del Estado Islámico, decapitaciones, cánticos yihadistas y fotografías de "mártires", así como comentarios sobre Estados Unidos. "Que Allah maldiga América, una maldición eterna, pido a Allah que no me muera antes de ver a América viviendo las peores desgracias", difundió.