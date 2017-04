GÜRTEL. RAJOY ENMARCA SU DECLARACIÓN EN LA “PURA NORMALIDAD” Y ASEGURA QUE LO HARÁ “ENCANTADO”

Etiquetas

El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, enmarcó este jueves en la “pura normalidad” su citación para declarar en calidad de testigo en el juicio de la ‘Gürtel’ y aseguró que cumplirá “encantado” con su “obligación” con la Justicia.El jefe del Ejecutivo se pronunció en estos términos en declaraciones a los periodistas antes de clausurar, en el Auditorio de Telefónica, la Asamblea General de la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE).“Es mi obligación e iré encantado a responder a lo que tengan a bien preguntar y aclarar lo que quieran aclarar, eso ya lo veremos en su momento. Este es un acto de pura normalidad”, fueron las primeras palabras de Rajoy tras la decisión de la Audiencia Nacional.Tras abundar en que afronta con “absoluta normalidad” esta declaración, aseguró que la prestará en la vía que le digan los tribunales, sin especificar cuál es su preferencia. “Llevo diciendo durante mucho tiempo que cumplir la ley y hacer caso de las resoluciones de los tribunales es algo obligado para todos y en mi caso también”, apuntó.Preguntado por su opinión sobre el cambio de criterio del tribunal, el líder de los populares señaló que no va a comentar las resoluciones de ningún tribunal, le parezcan “razonables o no”, porque es algo que no ha hecho “nunca”. “En tres oportunidades dijeron que no tenía que ir como testigo, ahora dicen que sí. No dije nada en las otras oportunidades y ahora tampoco. Mi opinión es la propia de un presidente del Gobierno y no la voy a cambiar”, remachó Rajoy.