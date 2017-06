ERREJÓN CREE QUE MOIX NO DEBE VOLVER AL SUPREMO PORQUE “NOS HA MENTIDO A TODOS”

Etiquetas

El secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, cree que el hasta ahora jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, que hoy presentó su dimisión, no debe volver al Tribunal Supremo.Al acceder a la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción Moix dejó su puesto en el Supremo, donde había estado ejerciendo desde 2015 como fiscal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.Errejón dijo tras conocerse la dimisión, que “si este señor no era adecuado para ser el jefe de los fiscales, no es adecuado para estar en el Supremo” porque “nos ha mentido a todos”. Asimismo, indicó que Moix “va en pack”, con José Manuel Maza y Rafael Catalá, que “han sido reprobados en el Congreso” y añadió que han actuado como “escuderos” del Gobierno y por tanto deberían dimitir. El diputado de Podemos también valoró el hecho de que el magistrado Manuel García-Castellón vaya a investigar los casos 'Púnica' y 'Lezo', para afirmar que es “el que sale en los audios elogiado por Ignacio González”. “Esto es peligroso. Cuando al PP le va mal en un juzgado cambia a los jueces y eso amenaza la separación de poderes”, subrayó.