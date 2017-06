ESPERANZA AGUIRRE DICE QUE SU DIMISIÓN, TRAS LA ENCARCELACIÓN DE GONZÁLEZ, “NO ES PORQUE CONSIDERE CULPABLE A NADIE”

Etiquetas

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y exlíder del PP en esta comunidad, dijo hoy que su dimisión, el pasado 25 de abril, días después del encarcelamiento de Ignacio González por el ‘caso Lezo’, “no es porque considere culpable a nadie”, sino porque quiso asumir una “responsabilidad política”.Aguirre hizo esta consideración al recoger esta mañana un premio que le ha concedido la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, que entregó sus galardones en un acto en el que estuvieron, entre otros el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. En su intervención, la expresidenta madrileña se refirió a que este premio se le comunicó coincidiendo con su dimisión, que se produjo días después de estallar el ‘caso Lezo’ y de que fuese encarcelado Ignacio González, que le sucedió en la Presidencia de la Comunidad de Madrid.“Si dimití no es porque considere culpable a nadie, sino porque quise asumir una responsabilidad política, aunque eso casi nadie hoy lo hace en España”, aseguró.Al mismo tiempo, se refirió a que “con demasiada frecuencia sucede que gestos como mi dimisión son considerados o bien como una condena a los imputados o investigados por parte de quien dimite o bien como un reconocimiento de culpa; y no es así”.Añadió que “no es aceptable que en España hoy el titular de un medio de comunicación que no respeta la presunción de inocencia se considere tan demostrativo de culpabilidad como una sentencia firme del Tribunal Supremo”. “En un Estado de Derecho juzgan los jueces y tribunales no los medios de comunicación ni los adversarios políticos”, remarcó, en clara alusión a todo lo referido al ‘caso Lezo’.