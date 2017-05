ESPINAR EXIGE A RAJOY QUE SE VAYA “A SU CASA” Y EL PRESIDENTE LE RECOMIENDA QUE SE TOME UNA TILA "EN LUGAR DE TANTA COCA-COLA"

Etiquetas

El portavoz de Unidos Podemos en el Senado, Ramón Espinar, exigió este martes al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que se vaya “a su casa” por los actos de corrupción que afectan a sus filas, ante lo que obtuvo como respuesta la recomendación del presidente de que, “en lugar de tanta Coca-Cola, tómese una tila, que le va a sentar muy bien”. En un tenso y crispado debate en la sesión de control al Gobierno en el Senado, el dirigente de la formación morada sacó a relucir gran parte de los casos de corrupción en los que se ha visto implicado el PP, así como la propia declaración que Rajoy tendrá que prestar en calidad de testigo en la Audiencia Nacional en el marco de la ‘trama Gürtel’.“¿Se imagina que esto pasara en alguna democracia de nuestro entorno, que en Reino Unido, Francia o Portugal el presidente tuviera que declarar en sede judicial porque el juez ha probado que su partido se ha financiado ilegalmente?”, inquirió Espinar, para agregar que “en cualquier democracia de nuestro entorno se convocarían elecciones y los responsables políticos se irían a su casa”.Argumentó que precisamente esa es la razón por la que el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Mara ha presentado una moción de censura. “Por respeto a las instituciones, porque usted preside un partido que ha hecho trampas en las elecciones, y por respeto al Estado de Derecho, váyase a su casa, señor Rajoy”, le reclamó.Ante tales acusaciones, Rajoy replicó a Espinar que no puede poner en “tela de juicio” el resultado de las últimas elecciones democráticas celebradas en España y dijo con contundencia que es “absolutamente falso” que el PP y el Gobierno controlen los aparatos del Estado ni ningún medio de comunicación.“Si acaso el suyo (su partido), que fue citado por la Asociación de la Prensa de Madrid por atacar a periodistas”, recriminó Rajoy al senador de Podemos, al que también afeó que hable “tan alegremente” de ministros o de miembros de la Fiscalía que no han sido condenados por los tribunales.Algo “muy importante” en el Estado de Derecho, prosiguió, es proteger la presunción de inocencia frente a la pretensión de “algunos” por imponer la presunción de culpabilidad. “Como decía su líder natural, lo que hay que hacer es montar el pollo porque es, supongo, lo que ustedes mejor manejan”, apuntó Rajoy.Seguidamente, se quejó de que a Podemos le traiga “sin cuidado” cualquiera de sus argumentaciones por no respetar tampoco la presunción de inocencia. “Ustedes tienen gran capacidad de trabajo, porque son a la vez acusación particular, fiscal, juez instructor y tribunal que resuelve los problemas de la gente y, si les dejan, hasta director de periódico”, afirmó con dureza.“Yo creo en la separación de poderes, en el imperio de la ley y que el poder judicial actúa con absoluta independencia”, proclamó. “Actúe con un poco de equilibrio, sensatez y moderación para que no tenga que recomendarle que en lugar de tanta Coca-Cola tome una tila, que le va a sentar muy bien”, remachó el presidente del Gobierno, aludiendo así a la polémica que se vivió en Podemos cuando Espinar tomó esta bebida pese al ‘boicot’ anunciado por su partido.