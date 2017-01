GÜRTEL. LA ESPOSA DE BÁRCENAS DECLARA ESTE LUNES EN EL JUICIO QUE LA ENFRENTA A 24 AÑOS DE PRISIÓN

Etiquetas

Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, declara a partir de este lunes en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional por la primer etapa de la trama Gürtel (1999-2005). Tras ser presentada por su marido como "un ama de casa aficionada al arte que ni siquiera firmaba sus propias declaraciones de la renta", esta acusada se enfrentará a las pregunta de la Fiscalía, que pide para ella 24 años de cárcel por delitos contra la Hacienda pública.Durante los tres días que duró la declaración de Bárcenas, el extesorero no perdió ni una ocasión de exculpar a su esposa de cualquier hecho delictivo. Aseguró que ella no estaba informada de la existencia de cuentes en Suiza, no conocía las transacciones comerciales con obras de arte de su marido, no estaba al tanto de las operaciones financieras ni de inversión en el extranjero y se limitaba a firmar con confianza ciega los documentos que su esposo le ponía delante.Tan desconectaba estaba de la gestión del dinero de su familia, que supuestamente Iglesias no sólo no se encargaba de la realización de la declaración de la renta, que hacía para el matrimonio un asesor fiscal, sino que ni siquiera la firmaba, ya que su marido afirma que hacía un “garabato” como visto bueno de su esposa. Así ha presentado Bárcenas a su mujer ante el tribunal. Ahora le toca a ella responder a la Fiscalía sobre un supuesto delito contra la Hacienda Pública al haber ingresado en su cuenta corriente más de 500.000 euros en billetes de 500 el pasado 19 de enero de 2006. Tendrá también que explicar su participación en la actuación de su marido, la titularidad de una de las cuentas de Suiza y la venta de cuadros. Anticorrupción solicita para ella 24 años y un mes de prisión. TRABAJÓ EN APRosalía Iglesias Villar nació en Astorga en el año 1960. En 1983 comenzó a trabajar para Alianza Popular (AP) como asistente del secretario general del partido en aquella época, Jorge Vestrynge. E ese período conoció a Bárcenas, que acabó divorciándose de su primera esposa para casarse con ella. La mujer del extesorero ha tenido ya que comparecer en cuatro ocasiones ente un juez para declarar. La primera fue ante el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 21 de abril de 2010. Más tarde, el 17 de mayo de 2013, se negó a declarar en la Audiencia Nacional.Sus comparecencias más jugosas se produjeron ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, máximo impulsor de la investigación de la trama Gürtel. El 27 de junio de 2013, se avino a responder la preguntas del juez y negó tener ninguna cuenta en Suiza.Al mostrarle el magistrado evidencias de que una de las cuentas en Suiza estaba a su nombre, aseguró que ella no sabía nada. Aseguró en esa ocasión que confiaba plenamente en todas las gestiones que llevaba a cabo su marido y por eso firmaba todo lo que le decía que tenía que firmar, sin mirar lo que el extesorero del PP le ponía delante."NO ME ACUERDO"Con este mismo argumento justificó los contratos por la venta supuestamente ficticia de obras de arte con las que su marido blanqueó más de medio millón de euros. Iglesias reconoció su firma aunque esgrimió en múltiples ocasiones un escueto “no me acuerdo” al ser preguntada por los motivos que la llevaron a firmar. De hecho, Iglesias aseguró en esa comparecencia que el contrato de venta de uno de los cuadros se firmó "hace cinco años", es decir, en 2008. Sin embargo, el primer cuadro, por el que la marchante argentina Isabel Mackinley aseguró haber cobrado 1.000 dólares como intermediaria, estaba fechado el 14 de noviembre de 2004 y el segundo, por el que percibió otros 500, el 19 de enero de 2006.Meses después, el 10 de abril de 2014, Iglesias volvió a ser interrogada por el juez Ruz. En esa ocasión afirmó estar "asombradísima de todas las cantidades" que se ingresaban en una cuenta corriente de Caja Madrid, de la que era titular exclusiva y que gestionaba para sus gastos diarios.ALTOS INGRESOSLa investigación concluyó que hubo varios ingresos de alta cuantía entre los años 2004 y 2007, entre ellos uno de 500.000 euros en metálico. Pero no era el único, estaban documentados uno de 120.000 en 2004; otros dos de 74.000 y 75.600 en 2005; uno más de 25.000 euros de 2007 y los 500.000 euros ya mencionados en 2006.Aunque no pudo dar ninguna explicación a esos ingresos, aseguró al juez que le podía dar su “palabra de honor de que yo nunca he ingresado ni 120.000 ni 50.000 ni 15.000 ni 10.000. Jamás he hecho un ingreso en efectivo en el banco, nunca", y que usaba esa cuenta para sus gastos ordinarios "y poco más”.En esa declaración Iglesias se quejó al juez de su precaria situación económica después de que los bienes de la pareja fueran embargados por orden judicial. "Es que es tan triste... pues ¿con qué ingresos cuento en la actualidad? Pues con 300 euros (...) que estiro todo lo que puedo", dijo antes de contar que su madre nonagenaria y su hermana la ayudan.