ESTIBADORES. DE LA SERNA AFIRMA QUE LA APROBACIÓN DEL DECRETO SERÁ “INMEDIATA” PERO NO CONFIRMA SI SERÁ ESTE VIERNES

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, afirmó este lunes que es “inmediata” la “necesaria” aprobación del real decreto que liberalizará el sector de la estiba en España, porque “está al caer” la sentencia que hará efectiva la multa por no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. En un acto informativo de ‘El Economista’, patrocinado por EY y OHL, De la Serna explicó que no puede confirmar todavía si este viernes aprobará el Consejo de Ministros el real decreto que liberaliza la estiba.El responsable de Fomento recordó que ya “no hay oportunidad de alegaciones ni de vista oral” en los tribunales europeos, pero destacó que “si lo aprobamos tenemos tiempo suficiente para que no se haga efectivo el importe devengado de 23 millones” de multa.Además, quiso dejar claro que el importe acumulado de la multa sigue elevándose y que hoy se añaden 27.000 euros, una cuantía diaria que se elevará a 134.000 euros si se hace efectiva la sentencia. De la serna indicó que el Gobierno aprobará un decreto que liberalizará la estiba y colgará de ahí otra norma del mismo rango que recoja el contenido del acuerdo de mediación alcanzado en el marco de la negociación entre patronal y sindicatos y que recoge, por ejemplo, 120 millones de euros en ayudas públicas.En concreto, sobre la posibilidad de subrogación de los puestos de trabajo, recordó que “por ley” no se puede hacer, aunque en la mediación se recogen “determinados supuestos” que se elevarán a rango de ley en el segundo real decreto. Por otra parte, se refirió a la negociación con las formaciones parlamentarias para conseguir apoyos y sacar adelante la reforma en el Congreso de los Diputados e indicó que “mantenemos el contacto con los grupos y les estamos explicando este proceso”. “Espero que esta vez exista responsabilidad política, estamos hablando de algo tan sencillo como el cumplimiento de una sentencia”, dijo De la Serna, quien agregó que “España tiene que cumplir con su obligación de cumplir y hacer cumplir las sentencias”.En este sentido, comentó que “hay una casi unánime posición en la calle de que este asunto hay que resolverlo”, porque los “ciudadanos de a pie” no pueden tener que seguir sacando de su bolsillo “cantidades astronómicas” por “mantener un monopolio”.