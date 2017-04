ESTIBADORES. EL GOBIERNO URGE A LA OPOSICIÓN A APROBAR EL DECRETO PORQUE "AÚN NOS PODRÍAMOS LIBRAR DE LA MULTA"

Etiquetas

- Méndez de Vigo avisa que los jueces están a punto de dictar sentencia por el incumplimiento y "en cualquier momento" puede llegar la sanción. El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, urgió hoy a los principales partidos de la oposición a apoyar el decreto ley sobre la estiba cuando vuelva a someterse a votación en el Congreso de los Diputados, ya que de ese modo "aún nos podríamos librar de la multa" de la Comisión Europea.En una entrevista a Servimedia, Méndez de Vigo recordó que la Comisión Europea "dio de plazo hasta abril" para resolver el conflicto actual y destacó que, por eso, el Consejo de Ministros aprobó el 24 de febrero un real decreto ley que fue sometido a votación en el Parlamento el 16 de marzo con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra, Coalición Canaria y Nueva Canarias, entre otros.Méndez de Vigo advirtió de que "la Comisión Europea dijo que actuaría" contra España si no se convalidaba el decreto ley, que recibió las alabanzas de la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc. "Nuestras noticias son que la sala de tres jueces que tiene que emitir sentencia ya ha recibido toda la documentación, con lo cual en cualquier momento puede haber sentencia", indicó.Aunque la sanción a España, que asciende a 23 millones de euros y una multa diaria de 134.000 euros", puede llegar en cualquier momento, el portavoz del Ejecutivo instó al resto de los partidos políticos a favorecer un acuerdo sobre el sector de la estiba porque "aún nos podríamos librar de la multa"."La Comisión Europea ha dicho que no se puede incorporar el resultado de la mediación al decreto ley, sino que tenemos que buscar el rango normativo adecuado siempre de acuerdo con la Comisión Europea porque si la Comisión Europea no está de acuerdo no nos va a servir de nada llegar a un acuerdo entre nosotros. Pero la Comisión Europea se ha comprometido a que si hay un acuerdo retiraría la demanda ante el Tribunal de Justicia", dijo."SITUACIÓN MUY DIFÍCIL"Méndez de Vigo subrayó que "en algún momento" habrá que aprobar un real decreto ley que resuelva el conflicto de la estiba y emplazó a la oposición a hacerlo antes de que se produzca la multa a España porque, en ese caso, "saldrá del bolsillo de todos los españoles".Tras alabar los esfuerzos del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y del presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, como mediador, confió en que "podamos resolver" este asunto a tiempo de evitar la sanción a España."Es una situación muy difícil de explicar a nuestros amigos y socios de la UE porque se trata de cumplir una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y parece mentira que partidos de gobierno no quieran cumplir una sentencia cuando es nuestra obligación", lamentó. "No tiene explicación alguna que el Congreso de los Diputados y un Parlamento democrático rechace el cumplimiento de una sentencia y lo que hacía el decreto ley era recoger estrictamente lo que decía la sentencia".Méndez de Vigo insistió en nombre del Gobierno en que debe producirse un acuerdo entre empresarios y trabajadores sobre la estiba pero recalcó que a la vez es imprescindible adaptar la legislación al marco comunitario mediante un real decreto idéntico al que aprobó el Consejo de Ministros y que fue rechazado por la oposición en el Congreso de los Diputados.Sobre la posibilidad de que el Consejo de Ministros vuelva a aprobar el real decreto justo después de Semana Santa para remitirlo al Parlamento y lograr que sea aprobado este mismo mes de abril, Méndez de Vigo aseguró que el Ejecutivo está realizando "un gran esfuerzo" para alcanzar un acuerdo pero fue prudente sobre los tiempos dado que "las negociaciones tienen días y noches".