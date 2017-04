ESTIBADORES. DE LA SERNA APELA A LA “RESPONSABILIDAD” DE LA OPOSICIÓN PARA APROBAR EL DECRETO PORQUE “ESTAMOS YA SIN TIEMPO”

Etiquetas

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, apeló hoy a la “responsabilidad” de los grupos parlamentarios de la oposición para que se pueda aprobar el real decreto de reforma de la estiba en el Congreso de los Diputados porque, subrayó, “estamos ya sin tiempo”.En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, el ministro no concreto en qué Consejo de Ministros aprobará el Ejecutivo el decreto que liberaliza la estiba, aunque reconoció que “estamos ya sin tiempo para poder aprobarlo porque la sentencia está a punto de caer”.De la Serna se refería así a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que hará efectiva la multa a España, y de la que el Gobierno ya ha sido “notificado”, por lo que “ya no hay margen para alegaciones”. “Nuestra obligaciones cumplir la sentencia como país”, señaló el responsable de Fomento, quien recordó que se aprobará un real decreto que cumpla con la sentencia europea y luego otra norma del mismo rango con la propuesta realizada por el mediador en el marco de las negociaciones entre patronal y sindicatos del sector de la estiba. El ministro subrayó que el Gobierno “asume” la propuesta de mediación, tras considerarla un “muy razonable punto de encuentro” entre las partes, y la eleva a rango de ley, con lo que se garantiza que se “cumplirá al 100%”. Así, apeló a la “responsabilidad” de los grupos parlamentarios para sacar adelante la reforma, pues se trata de una “obligación tan sencilla como cumplir una sentencia”.En este sentido, De la Serna señaló “no podemos trasladar la imagen de que no estamos dispuestos a cumplir al sentencias de la UE”, por lo que se mostró confiado en que la oposición “corrija” su postura de rechazo al decreto y “podamos aprobarlo sin ningún problema”.