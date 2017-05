ESTIBADORES. DE LA SERNA: "PERDIMOS LA BATALLA EN EL PLENO PERO GANAMOS LA BATALLA EN LA CALLE"

Etiquetas

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quiso dejar claro hoy que el Gobierno perdió la batalla en el Parlamento cuando presentó el primer real decreto ley sobre la estiba que fue rechazado, pero alardeó de que "ganamos la batalla en la calle".En declaraciones a la prensa tras la convalidación del citado real decreto ley, De la Serna aseguró que desde el Ejecutivo "ganamos la credibilidad de la sociedad".En su opinión, en ese momento, "la sociedad de forma unánime nos trasladó al Gobierno que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer" al ordenar el sector de la estiba. "Creo que perdimos aquella batalla en el Pleno, pero ganamos la batalla de la calle", incidió el titular de Fomento.En opinión del ministro, lo importante es que el Gobierno supo perseverar en esta reforma y "el gran responsable de sacarlo adelante ha sido nuestro presidente Mariano Rajoy, que ha sido el principal impulsor".De la Serna reiteró que se trata de un real decreto ley que "garantiza el mantenimiento del empleo y que va a servir para mejorar la productividad de nuestras empresas"."El Gobierno ha hecho un esfuerzo titánico permanentemente con las organizaciones sociales y con los grupos políticos", apuntó De la Serna, tras invitar a la negociación entre patronal y sindicatos.Para De la Serna, en el real decreto "hay suficientes estímulos para alcanzar un acuerdo rápido de negociación que facilite el mantenimiento del empleo"."Está en su mano poder, en un corto espacio de tiempo, llegar a un acuerdo y espero que la actitud sea esa y se haga en un clima de normalidad, porque la huelga lo único que va a traer son pérdidas para las empresas y daños en nuestros puertos", sentenció.Con respecto a la multa impuesta por Bruselas contra España por el sector de la estiba, De la Serna explicó que el Gobierno enviará en breve una carta a la Comisión Europea y al Tribunal de Justicia de la UE "para acordar cuanto antes el desestimiento".No obstante, reconoció que "no sabemos si esto será suficiente como para no tener que pagar la primera parte de la multa que en este momento estamos devengando".Pero De la Serna se mostró convencido de que "ahora hay que confiar en que esto se pueda producir" y la multa no acabe ejecutándose.