MADRID. UN EXDIRECTIVO DE TELEMADRID DICE QUE RECOMENDÓ NO ADQUIRIR LOS DERECHOS DEL ATLÉTICO Y EL GETAFE

José María Díez-Picazo, exdirector Económico Financiero de Radio Televisión Madrid (RTVM), dijo hoy en la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción política en la región que, “si hubiese dependido de mí, no se habría hecho” el proceso de adquisición y comercialización de los derechos audiovisuales de los equipos de fútbol del Atlético de Madrid y del Getafe.Díez-Picazo, que compareció para informar sobre el proceso de creación de la empresa Madrid Deporte Audiovisuales (MDA), participada en un 49% por RTVM con el fin de adquirir y comercializar los derechos audiovisuales de ambos equipos de fútbol, dijo que él confeccionó un informe en el que destacaba que ésta no era una “operación rentable”.Asimismo, afirmó que un informe de Caja Madrid sobre esta misma operación era “excesivamente optimista” y dijo que expresó sus “dudas” al entonces subdirector de RTVM, Ángel Martín Vizcaíno.Por otra parte, el exconsejero ejecutivo de Caja Madrid José Carlos Contreras Gómez informó de que la compra de los derechos del Atlético de Madrid y del Getafe en 2007 a través de la empresa creada para tal fin respondió a “previsiones razonables y rigurosas” y atendían a hipótesis “optimistas”.En MDA Telemadrid participaba con un 49%, Caja Madrid con un 47,5%, el Atlético de Madrid con un 2,5% y el Getafe con un 1%. Esta empresa adquirió por 300 millones de euros los derechos audiovisuales por cinco temporadas. Al Atlético le corresponderían 270 millones y 70 al Getafe. Informó de que además de los derechos televisivos, MDA compró ciertos derechos de publicidad y también se llegó a adelantar pagos en 2011 al Atlético sobre los derechos adquiridos para las siguientes temporadas, pero no se llegaron a cumplir porque el acuerdo quedó liquidado en la temporada 2011/12 por cambios en la normativa estatal. Las pérdidas después de revender finalmente esos derechos a la productora Mediapro en 2010 superaron los 20 millones de euros. La situación llevó a la compañía a declararse en concurso de acreedores en octubre de 2012. Contreras dijo que “el objetivo era ceder los derechos a un socio industrial o vender los derechos a un socio industrial, que ya negociaría a su vez con el resto” y añadió que “nunca ese riesgo se manifestó en nada que tuviera un perjuicio porque se llegaban a acuerdos para emitir los partidos”. Los portavoces de los grupos de la oposición le preguntaron por la información sobre los correos electrónicos del expresidente de Caja Madrid Miguen Blesa y las conversaciones entre los entonces consejeros Francisco Granados y Engracia Hidalgo con representantes de Caja Madrid.El ex consejero delegado explicó que hubo dos reuniones y dijo que además de los consejeros en una también participó el entonces director de Telemadrid, Manuel Soriano, y en otra Ángel Martín Vizcaíno. En dichas reuniones se trató la posibilidad de incluir en el acuerdo al Real Madrid, una operación a la que Caja Madrid renunció. También comparecieron Pablo Ferrandiz Avendaño, administrador concursal de la empresa Madrid Deporte Audiovisual (MDA), y Ángel Martín Vizcaíno, subdirector general de RTVM entre 2007 y 2014.Tras la comparecencia, el portavoz de Podemos en la citada comisión, Miguel Ongil, dijo que al final tanto Telemadrid como Cajamadrid “van a perder capital social y derechos de cobro con la compañía MDA, que está en liquidación, creando un agujero de dinero público por un negocio que jamás se debió llevar a cabo”. En este sentido, el portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, explicó que lo que ha ocurrido en este caso es “una pérdida patrimonial” y señaló que “nadie ha contado por qué motivos se creó esta empresa”. “En un principio nos dicen que era para que los madrileños tuvieran acceso al fútbol y ahora para ganar dinero”, manifestó.El portavoz del PP en la comisión, Alfonso Serrano, pidió a los grupos de la oposición “rigor y respeto a la Justicia”. “Estamos analizando los derechos de fútbol y tenemos sentencias firmes que desestiman todas las acusaciones en la gestión de este proceso empresarial”, según el diputado popular, que indicó que “si ya un juez se ha pronunciado sobre estos hechos, no sé qué estamos haciendo en esta comisión de investigación, después de que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en el caso de Ignacio González, como la Audiencia Provincial en el caso de la demanda contra los administradores de Telemadrid”.