EL PNV PIDE SIN ÉXITO A RAJOY UN "DESAGRAVIO" A ATUTXA TRAS LA SENTENCIA DE ESTRASBURGO

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, pidió este miércoles sin éxito al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un "desagravio" al expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Esteban preguntó a Rajoy por esa sentencia a favor de Atutxa y de los también exintegrantes de la Mesa de la Cámara Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, por considerar que en el proceso judicial se vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Rajoy aseguró que no valora sentencias aunque las acata "todas". "Malo sería", dijo, que el presidente del Gobierno "se dedicara a comentar a favor o en contra" de fallos judiciales. "No es mal burladero el de la independencia judicial", dijo Esteban. Denunció que los tres fueron objeto de una "cacería política" y para reforzar su acusación recordó varias declaraciones de dirigentes del PP. Cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco archivó la causa, recordó, Mariano Rajoy dijo que el fiscal debería recurrir, "entrometiéndose" en su labor, y cuando el fiscal general del Estado dijo que no percibía delito de desobediencia, el PP pidió su dimisión. El caso llegó al Tribunal Supremo "utilizando" al sindicato Manos Limpias, cuyo dirigente fue enviado a prisión "por chorizo y chantajista", subrayó, y después el Tribunal Constitución, "con la inestimable colaboración" de Enrique López, "juez de parte donde los haya", negó el amparo solicitado. Esteban subrayó que el Tribunal Europeo de Derechos humanos ha "reparado el atropello" pero solo parcialmente, porque la inhabilitación "no la quita nadie" y lo que aguantaron los encausados tampoco. Atutxa, recordó, fue "perseguido" por ETA, que incluso intentó asesinarle, y "perseguido con saña políticamente". Por todo ello "espero de su boca un desagravio", dijo Esteban a Rajoy. El presidente se limitó a subrayar que ese tribunal ha dictado muchas sentencias, "en algún caso" dando la razón a los tribunales españoles y en otros no, pero subrayó un dato "muy positivo", y es que España es el cuarto país con menos demandas en relación a los habitantes admitidas en Estrasburgo, lo cual demuestra la "capacidad y competencia" de los jueces españoles. Subrayó que el presidente del Gobierno tiene que acatar las sentencias, "me den la razón o no me la den", y se limitó a destacar que el Estado de Derecho "ha funcionado", incluidos los mecanismos de "control" y de recursos, lo cual es un principio fundamental de la democracia.