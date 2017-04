CANAL. EL PP EXPRESA, TRAS LA DETENCIÓN DE GONZÁLEZ, SU REPULSA A QUIENES HAN “TRAICIONADO LA HONRADEZ” DEL PARTIDO

Etiquetas

- Aunque pide no condenar a nadie antes de que lo haga la Justicia. El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, expresó este miércoles, tras la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, la repulsa de su grupo a quienes “han traicionado” la “honradez” que marca el “espíritu” de este partido.En rueda de prensa en la Cámara Baja tras la reunión del Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario Popular, Hernando contestó así al ser preguntado por la detención de González por agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su presunta participación en una trama de desvío de fondos en el Canal de Isabel II.“La Justicia funciona en este país”, aseguró, para a renglón seguido remitirse a las declaraciones que sobre este asunto ha hecho la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que prometió “total y absoluta” colaboración con la Justicia antes de declarar.Génova, por su parte, difundió un comunicado tras acordar la suspensión provisional de afiliación del expresidente de la Comunidad de Madrid y aprovechó para incidir en que rechaza “cualquier tipo de corrupción, venga de donde venga”.Esta fue la misma tesis que defendió Hernando, que lamentó “profundamente” los casos de dirigentes populares que se han visto implicados en casos de corrupción. “Han traicionado lo que es el partido y el espíritu del PP, nuestro compromiso con la honestidad y con la honradez”, expuso. No obstante, abundó en que ahora toca esperar a las resoluciones judiciales. “Vamos a ver si intentamos no condenar a la gente antes de que la condene los tribunales”, zanjó el portavoz parlamentario del PP.