Editan una guía de ayuda para que las empresas puedan elaborar un Plan de prevención del delito

La consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, ha presentado esta mañana una guía de ayuda para las empresas para la elaboración de un Plan de prevención del delito en su organización empresarial. González Menorca ha estado acompañado por su autor, el abogado Ramón Alegre.

Esta guía ha sido editada por el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, y está disponible tanto en papel como en formato digital, en la web del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org).

Su objetivo es facilitar que las empresas puedan contar con un modelo de organización y gestión que contemple unas medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir el delito o reducir significativamente el riesgo de comisión. "Este Plan refleja el compromiso de las organizaciones empresariales con la ley y su cumplimiento; compromiso que conlleva que su contenido deba ser comunicado a todo el personal de la empresa en una labor de formación e información" ha señalado la consejera de Desarrollo Económico durante su intervención.

"Su implantación es positiva para todos, porque se fomenta la cultura del cumplimiento de las normas penales; refleja el compromiso de la empresa en este ámbito y puede ayudar a la organización empresarial para que no se vea afectada penalmente en el caso de que una persona cometa un delito dentro de la misma" ha explicado.

La Consejería de Desarrollo Económico e Innovación apostó por la elaboración de esta guía tras la última reforma del Código Penal en esta materia que establece de manera más precisa que las personas jurídicas que se dedican al tráfico mercantil son responsables penalmente de la comisión de algunos delitos y prevé como una causa de exención de tal responsabilidad que la empresa tenga aprobado y ejecutado un Plan de Prevención del Delito.

"Hemos considerado que esta guía va a ser de gran ayuda a nuestras empresas para que, con el asesoramiento debido, puedan adaptarse a un ordenamiento jurídico cambiante que, a veces, dadas las características de nuestro tejido productivo (pequeñas y medianas empresas) los responsables de éstas desconocen y que les facilita la posibilidad de adoptar medidas que les permitan no incurrir en responsabilidad penal mediante la adopción de estos Planes" ha explicado.

Esta guía práctica dispone del contenido mínimo y los trámites necesarios para que se realicen esos planes. Cuenta con una introducción con los contenidos de los cambios en el Código Penal; en un segundo y amplio capítulo el desarrollo con detalle de la elaboración del Plan de Prevención del Delito y un anexo en el que se explican los delitos atribuibles a las personas jurídicas.

Es gratuita y los interesados la podrán encontrar en la sede de la ADER (C/ Muro de la Mata, 13-14); de la Dirección General de Industria (C/ Marqués de la Ensenada, 13-15, bajo); del IRSAL (C/ Hermanos Hircio, 5); en el Centro Tecnológico de La Rioja (Avda. Zaragoza, 21) y de la Secretaría General Técnica de la consejería, ubicada en la calle Portales, 1.