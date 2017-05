Ekaizer acusa al Gobierno en el Parlament de "una política criminal" ante el soberanismo

Etiquetas

Ve al PP copando las instituciones anticorrupción "con los suyos por si las moscas"

El periodista Ernesto Ekaizer ha acusado este martes en el Parlament al Gobierno central de desarrollar "una política criminal ante el auge del soberanismo" a través de la 'operación Catalunya'.

Lo ha dicho en la comisión de investigación de esa operación, en la que desde el Estado se ha utilizado "la corrupción como una palanca", según él, para acabar con el proceso soberanista catalán, tras el cambio de CDC que apostó por el independentismo.

Ha relatado que, por debajo del Ministerio del Interior, dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz, y de la Dirección General de la Policía, capitaneado entonces por Ignacio Cosidó, estaba la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que es "el centro neurálgico de la inteligencia policial".

Ha explicado que de la DAO pende una Unidad de Coordinación o de inteligencia, que ha calificado como instrumento político, y la Unidad de Asuntos Internos de la policía, "cuyo hombre clave es Marcelino Martín Blas, que es del PP", y a la que atribuye la 'operación Catalunya'.

De la Unidad de Coordinación ha señalado a José Ángel Fuentes Gago como la persona que fue nombrada subdirector del DAO: "Él fue el que viajó a Suiza con un maletín de dinero en efectivo para comprar el pantallazo ficticio de la cuenta" del exalcalde de Barcelona Xavier Trias, una información que atribuye a las personas que le llevaron hasta allí.

Ha afirmado que, al margen de estas unidades, hay un comisario llamado José Luis Oliveras que tiene "la doble medalla de haber destapado la trama Gürtel y la de volverlo a tapar parcialmente".

Oliveras y Martín Blas fueron a hablar con el fiscal anticorrupción de Catalunya, Emilio Sánchez Ulled, para decirle que pidiera un registro en la sede de CDC antes de las elecciones autonómicas de 2015, y que este se negó porque no le aportaron motivos para hacerlo.

Por ese motivo, Ekaizer afirma que filtraron un borrador de informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef), "que no era de esa unidad, sino de sus aledaños", algo que atribuye a una orden Jorge Fernández cuando Ulled y el entonces fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce rechazaron investigarlo porque no vieron base para ello.

"No le hacían caso. Torres Dulce le dice que no va a haber ninguna investigación porque ahí no hay nada, y Fernández Díaz lo fuerza filtrándolo a los medios", ha asegurado.

LUCHA ENTRE COMISARIOS

Recuerda que esas unidades han medrado con una "mayoría absolutísima" del PP, en una etapa en que trabajaban en paralelo a los fiscales, pero cuando el PP perdió fuerza y el director de la DAO Eugenio Pino tuvo que ser sustituido por jubilación, el Ministerio del interior propuso a Oliveras para sustituirlo.

Esa propuesta inició "una guerra interna porque Martín Blas también se ve con derecho, por lo que se llevó un camión" de documentos y de información, que utilizó para presionar al Gobierno.

"El primer estallido es la filtración de la cinta entre Fernández Díaz y De Alfonso", ha dicho en relación a la conversación entre el entonces ministro y el entonces director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) sobre investigar a políticos catalanes favorables a la independencia.

Para Ekaizer, la filtración revela que Martín Blas "está dispuesto a hacer mucho daño al PP" y ha aclarado que la cinta la obtuvo en la cadena de custodia, lo que a su juicio significa que hay sectores de la policía dispuestos a ayudarle.

CONTROLAR ANTICORRUPCIÓN

Para el periodista, la nueva estrategia del PP es el "copamiento de todas las instituciones claves en la lucha contra la corrupción con los suyos por si las moscas", algo que ha justificado en que entraron 25 personas por oposición en 2011 y que, pese a ello, no los han puesto en esos cargos.

Considera que, además, el Gobierno popular quiere "controlar y desactivar" la Fiscalía Anticorrupción porque nunca ha sido de su agrado tener a esa institución.

"Están haciendo una limpieza étnica en el terreno judicial y fiscal", ha dicho y ha recordado que también quieren retirar a los jueces que llevan nueve causas abiertas contra el caso 3% que afecta presuntamente a CDC, lo que significa que no se mueven por la lucha contra la corrupción, sino por motivos políticos, según él.

Ha explicado que el actual director del DAO es provisional, que el nuevo nombramiento lo tiene que decidir el actual ministro José Ignacio Zoido, y que el candidato del establishment del PP para sustituirlo es Oliveras.