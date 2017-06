Espadas cree que la sentencia de Mercasevilla pone "punto y final" a las "excesivas estrategias de acoso"

Etiquetas

Pide a Zoido y Beltrán Pérez que como "impulsores" del caso "recapaciten" sobre el resultado y contenido de la sentencia

El alcalde hispalense, Juan Espadas (PSOE), ha opinado este miércoles que la absolución de todos los acusados por las supuestas irregularidades indagadas en el concurso promovido en 2005 por la sociedad mixta Mercasevilla, encabezada por el Ayuntamiento, para enajenar unos terrenos, "debe poner un punto y final" a las "excesivas" estrategias políticas de "acoso y derribo". Así, ha pedido a su antecesor y actual ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y al actual portavoz adjunto del Grupo municipal del PP, Beltrán Pérez, que "recapaciten" sobre lo acontecido.

En concreto, la juez Yolanda Sánchez Gucema absuelve de los delitos de fraude y exacciones ilegales, prevaricación y societario al ex primer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos; al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet; al ex director de área de Vía Pública del Ayuntamiento Domingo Enrique Castaño; al exconcejal socialista y expresidente de la lonja Gonzalo Crespo; a la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante; al ex asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero; al economista José Antonio Ripollés; al expresidente de Sando José Luis Sánchez Domínguez; al vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y al exvicepresidente del área inmobiliaria José Luis Miró.

A su juicio, en esta causa cuya instrucción comenzó la juez Mercedes Alaya allá por 2009 únicamente existen contra los acusados "meras sospechas", ya que no se ha acreditado ningún "amaño" ni "concierto previo" para que Sando consiguiera la adjudicación de los terrenos, pese a que en el concurso mediaba una oferta económicamente mejor por parte del Grupo Noga. Tampoco ha quedado probado, según la juez, que hubiera un pacto entre Sando y el resto de empresas para que presentaran ofertas de "relleno".

Esta causa judicial, junto con el resto de frentes judiciales abiertos con relación a la gestión de la sociedad mixta Mercasevilla, liderada por el Ayuntamiento, marcó buena parte del último mandato del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, quien gobernó con Rodrigo Torrijos como primer teniente de alcalde.

"PUNTO Y FINAL"

Al respecto, Juan Espadas ha opinado que esta sentencia absolutoria "debe poner un punto y final a una forma de entender la política, que claramente era un exceso, porque se trataba de una estrategia de acoso y derribo al adversario, en la que valía absolutamente todo". "Es muy grave hasta donde llegó el PP a la hora de judicializar la política municipal", ha enfatizado, considerando que esta causa judicial estuvo "dirigida por el PP en el ámbito político, de una forma que definió la estrategia de oposición" de Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla entre 2011 y 2015 y actual ministro de Interior.

Rememorando "la cantidad de barbaridades que se han escuchado en los plenos" por parte de miembros del PP respecto a las personas ahora absueltas, Espadas ha considerado que la sentencia "debe hacer recapacitar a quienes impulsaron esto", lo que le ha llevado a señalar expresamente a Juan Ignacio Zoido y al actual portavoz adjunto del Grupo municipal del PP, Beltrán Pérez, quien "parece ser un candidato a la Alcaldía".

A su entender, tras la absolución de todos y cada uno de los acusados, el PP le debe "unas disculpas a las personas, sus familias y a la imagen del Ayuntamiento y de Mercasevilla".