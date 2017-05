Espinosa: "El nuevo presidente del TSJR saldrá del consenso"

Etiquetas

"La misma independencia tiene un asunto que sale en un medio de comunicación como otro de un insulto en la calle"

El actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, ha creído hoy, en una entrevista concedida a Europa Press, que su sucesor, que podría salir elegido el próximo día 25, "saldrá del consenso".

Espinosa, que ha decidido dejar la presidencia del TSJ de La Rioja tras quince años, ha valorado la intención que, según ha manifestado, tiene el Consejo General del Poder Judicial de que el nombramiento de su sucesor esté "consensuado" porque "se verá más legitimado".

El todavía presidente ha evitado dar su opinión acerca de los candidatos, y no ha querido, tampoco, entrar en el "espinoso" asunto en el que se ha visto envuelto uno de ellos, Carlos Orga, al que se ha relacionado por el Partido Popular tras archivar la causa por el chalet del ex presidente Pedro Sanz.

No obstante, ha roto una lanza a favor de la independencia de los jueces y magistrados que, en el caso de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los elige el Parlamento, pero dentro de una lista de nombres que han dado los jueces.

"Parece que hablar de políticos tiene connotaciones peyorativas, pero son nuestros representantes; los elige el pueblo español, y la Constitución lo que dice es que la justicia emana del pueblo", así que "por qué vamos a sospechar de nuestros representantes", ha creído.

Además, Espinosa se pregunta: "Por qué le tengo que deber el favor al que me ha nombrado". En su caso personal, ha dicho, siempre ha sido elegido por el 85 por ciento.

"Y a quién le debo yo el favor; después de quince años de juez siendo independiente y sin deber nada a nadie, por qué voy a perder mi independencia", se ha cuestionado.

"Si en vez de dictar la resolución que en derecho corresponde inclinaría la balanza hacia quien me ha elegido sería un chorizo, un sinvergüenza y prevaricaría", ha aseverado.

REFERÉNDUM DE CATALUÑA

Continuando con la independencia judicial, Espinosa se ha referido al referéndum catalán. "En Cataluña hay un problema político de primer orden, y la sentencia que se ponga va a ser jurídica", pero el ciudadano le va a ver tintes políticos. "Y lo entiendo", ha añadido, "si yo no fuese juez también creería: Estos jueces están haciendo política, por su trascendencia".

Pero no es así, ha concluido: "Todas las sentencias del Estatuto de Cataluña están siendo por unanimidad, y ahí hay jueces de todas las sensibilidades, pero están aplicando la misma ley, la Constitución, que dice que sólo puede haber referéndum a nivel nacional".

"Son cosas que afectan a los demás; está prohibido, qué vamos a hacer, pero es un asunto político que están resolviendo con el Derecho los jueces del Constitucional".

Espinosa ha recalcado que "la misma independencia tiene un asunto que sale en un medio de comunicación como otro de un insulto en la calle".

PALACIO DE JUSTICIA

Espinosa dejará su cargo con una espina: "El famoso juzgado de lo penal número tres"; pero con otra cumplida, el nuevo Palacio de Justicia.

"Tenía mis dudas" de verlo terminado, ha reconocido. "Yo llevo quince años; cuando llevaba diez tuve dudas en presentarme", ha relatado; y, entonces, pensé que se iría sin verlo. "Pero luego vi que se estaba acelerando las obras", ha añadido.

"Por cierto", ha señalado, "está sin inaugurar, y mi impresión es que no se va a inaugurar porque llevamos todos desde el 3 de febrero y, además, el pasado 10 de mayo vino el presidente Ceniceros y saludó uno por uno a todos los funcionarios, fue dependencia por dependencia, interesándose por cómo estaba esto, durante dos horas"; algo que no se conoce porque "el presidente insistió en que no quería fotos".

"Es un pedazo edificio para sacar pecho", ha creído. En cuanto a si ha cumplido sus expectativas: "Sí y no". "Nos asamos", ha contado, "yo vengo a las nueve de la mañana y hay 28 grados, y esto no hay quien lo arregle" porque el sistema es central y "cuando arriba necesitamos aire acondicionado en el sótano necesitarían calefacción".

"Es muy bonito, pero es una pecera", algo que se ha hablado, ya, ha dicho, con la Comunidad Autónoma. A esto ha añadido que "algunas salas son muy pequeñas, sólo una grande, la trece, y hay muchos asuntos en los que hay más de un acusado".

Asuntos "de rodaje" que ha confiado en que se solucionarán. Mientras tanto, ha elegido un despacho, una vez que deje de ser presidente, "en la zona donde no se pasa tanto calor".