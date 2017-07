Ex técnico y Ayuntamiento de Zurgena deberán indemnizar a compradores británicos de casas ilegales

Etiquetas

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un ex técnico municipal y al Ayuntamiento de Zurgena (Almería) a pagar un total de 648.992,61 euros a siete parejas de ciudadanos británicos por los perjuicios que se les ocasionó con la concesión de licencias ilegales de obra para las viviendas que adquirieron mediante contrato de compraventa pero que no se edificaron ya que se proyectaron sobre suelo no urbanizable en el paraje Los Cabreras del municipio.