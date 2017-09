Exigen al presidente de Diputación que "cumpla la ley" y disuelva el grupo provincial de Vamos Granada

Etiquetas

Vamos Granada ha tachado de "inaceptable" que el presidente de la Diputación, José Entrena (PSOE), "se niegue por intereses políticos y personales" a tramitar la baja de Luis de Haro Rosi como diputado de esta formación para que pase a ser no adscrito, después de que el partido lo solicitara formalmente tras haber roto relaciones con él y haber decidido disolver el grupo provincial.

La formación decidió el pasado julio apartarlo de sus siglas tanto en el grupo municipal del Ayuntamiento de Granada como en la Diputación provincial, después de que registrara junto a la edil Pilar Rivas un escrito solicitando relevar como portavoz municipal a Marta Gutiérrez "a espaldas del partido".

El coportavoz de Vamos Granada, Antonio Daponte, ha explicado a Europa Press que antes de este "golpe de mano en el Ayuntamiento" la formación ya le había abierto una comisión informativa para abordar su continuidad, al entender que en Diputación está manteniendo un "voto sistemático al PSOE desoyendo cualquier instrucción del partido al que representa" y al que "no reconoce" y también por las dudas sobre la gestión del dinero público que recibía.

En ese momento se remitió un documento a la institución provincial en la que se informaba de que el partido, a través de sus representantes legales, había decidido disolver el grupo provincial de Vamos Granada, y dado que ya no tiene presencia en la institución, pidió que se eliminaran su logo y siglas de todos los lugares donde costaran, según ha relatado Aponte.

Entrena ha alegado esta semana que la institución provincial sólo tiene "una carta" y "con eso no va a hacer nada", en tanto que para dar los pasos que solicita el partido, ha dicho, es necesario "un expediente administrativo" que incluya copias de los estatutos, actas de las decisiones tomadas y la parte donde se le da defensa al afectado, con un plazo de alegaciones, entre otros asuntos.

Daponte ha defendido que Vamos Granada es un partido registrado como el resto, con su proceso de toma de decisiones recogido en los estatutos y entiende que el presidente de la Diputación "no es nadie para cuestionarlo". Ha incidido en que Luis de Haro Rosi no es militante del partido y no le acoge ninguna de las garantías que se pueden aplicar en esas circunstancias, lo que sí ha ocurrido en el caso de Pilar Rivas, que sigue siendo reconocida como edil de la formación.

La Mesa de Coordinación de Vamos Granada ha presentado el inicio de un expediente disciplinario contra ella con las infracciones que a su juicio ha cometido y será la comisión de respeto la que se pronuncie al respecto.