Extremadura valora el "deseo de alcanzar acuerdos", aunque pide no hacer "trampas en el solitario"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha valorado el "deseo de poder alcanzar acuerdos" que ha reinado en la Conferencia de Presidentes celebrada este martes en el Senado, algo que ha admitido que "no va a ser fácil porque no hay la holgura que había en otros momentos", ante lo que ha abogado por no hacer "trampas en el solitario" para intentar "verter en el modelo de financiación todo lo que hay pendiente".