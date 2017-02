Ezker Anitza-IU recuerda que en materia de paz y convivencia falta un "reconocimiento del daño injusto causado"

Etiquetas

La formación integrada en Elkarrekin Podemos defiende un "derecho a decidir" que incluya "con quién queremos vivir"

La coordinadora general de Ezker Anitza- IU y diputada de Unidos Podemos en el Congreso, Isabel Salud, ha asegurado que en materia de paz y convivencia falta un "reconocimiento del daño injusto causado" que no significa "pedir perdón desde el punto de vista cristiano".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Salud ha abogado además por un "derecho a decidir" que incluya "con quién queremos vivir", aunque lo ha diferenciado de la independencia.

Cuestionada por sus aportaciones dentro de la coalición de Elkarrekin Podemos, Salud ha destacado que Ezker Anitza marca su perfil "anticapitalista y de modelo federal y republicano".

"Para nosotros la Monarquía ha venido a reforzar de manera clara el bipartidismo y una Constitución que no ha garantizado que los derechos que recoge se desarrollen", ha lamentado, para añadir que la Monarquía es un "anacronismo", ya que "carece de sentido que una persona tenga la jefatura del Estado por derecho de sangre".

Por lo que respecta al debate sobre el nuevo estatus político del País Vasco, Salud ha defendido la búsqueda de un "marco plural que reconozca las diferentes identidades".

"Que nos sintamos cómodos primero aquí, entre vascos, y luego en el conjunto del Estado. El Estado no es el PP, el Estado es el conjunto de trabajadores que sufren igual o peores condiciones que nosotros. La búsqueda de que nos sintamos cómodos desde los diferentes sentimientos de pertenencia que tenemos", ha añadido.

De este modo, se ha mostrado partidaria del derecho a decidir y ha defendido una democracia participativa no representativa que "vota cada cuatro años y no rinde cuentas".

"Democracia radical. Es muy importante que la gente participe en la gestión de asuntos públicos. No hace falta ser muy listo para ver cómo se gestionan nuestros dineros en nuestro nombre y hay necesidad de que la ciudadanía tome conciencia de que se debe participar", ha afirmado.

Además, ha abogado por un derecho a decidir "en todos los ámbitos" que incluya un derecho a decidir "con quién queremos vivir". "Nosotros tenemos un modelo definido que es un estado federal, pero partiendo de la voluntariedad de las partes", ha indicado.

A su juicio, "no se puede entender una unidad sin voluntariedad", cuestión de la que Cataluña es "un exponente claro", ya que "no se puede obligar a un pueblo a vivir con quien no quiere", cuestión que se resuelve "con que la gente hable, se exprese y respetando la democracia".

"CIERTA PREOCUPACIÓN"

No obstante, ha advertido de que Ezker Anitza-IU ve la situación generada en Cataluña "con cierta preocupación" y defiende que sea un proceso "pactado por que si no, difícilmente llegaremos a que la gente se manifieste". "En Cataluña lo importante es que la ciudadanía se manifieste y para eso una condición es que el proceso sea pactado", ha afirmado.

Por otro lado, se ha mostrado contraria al "intento de asemejar el derecho a decidir con la independencia" ya que, a su juicio, son "dos cosas diferentes". "El derecho a decidir es un derecho democrático. La independencia es una opción como puede haber otras", ha expresado, para añadir que para decidir "hay que ser soberano" y eso "no predispone qué es lo que vamos a decidir".

Por último, cuestionada por la ponencia de Memoria y Convivencia en el parlamento vasco, Salud ha considerado que se ha avanzado "mucho" en este tema, aunque "falta una cosa importante".

"Es necesario que haya un reconocimiento del daño injusto causado y esto no significa pedir perdón desde el punto de vista cristiano. Hablamos de que haya un reconocimiento de que no se puede usar la violencia terrorista para fines políticos para que en este país no vuelva a ocurrir lo mismo", ha finalizado