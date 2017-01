LA FEDERACIÓN PROFESIONAL DEL TAXI DE MADRID IMPULSA UNA CONFERENCIA NACIONAL PARA DEFENDER AL SECTOR

Etiquetas

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha propuesto impulsar una conferencia nacional del taxi en la que participe todo el sector (asociaciones, cooperativas, radioemisoras, etc.) para definir una hoja de ruta de reivindicaciones, movilizaciones y sugerencias en defensa de la profesión, además de garantizar y mejorar el servicio público que se da a los ciudadanos.La federación anunció también que se personará junto a la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid en los recursos de casación interpuestos ante el Tribunal Supremo contra las peticiones de licencia VTC presentadas por José Luis Funes Morán, expresidente de la Asociación Gremial de Madrid, y Driveme S.L., empresa de directivos de la Asociación Unauto, patronal de las VTC.Estas licencias VTC fueron denegadas en primera instancia por la Dirección General de Transportes y aprobadas posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), tras el recurso de los solicitantes.La federación manifestó que esperan que el Tribunal Supremo tenga en cuenta que la modificación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) en 2013 establece una licencia de VTC por cada 30 de taxi, proporcionalidad que no se ha cumplido en la Comunidad de Madrid. La FPTM reclama del Supremo una doctrina uniforme en esta cuestión para todo el territorio nacional.Además, solicitará indemnizaciones a las empresas que, a pesar de no tener la resolución definitiva del Supremo, solicitan cautelarmente ejecutar la sentencia del TSJM y ponen en funcionamiento dichas VTC. Se estima que en la Comunidad de Madrid se presenten unos 230 recursos de casación para frenar la concesión indiscriminada de VTC por vía judicial, así como la posterior especulación con la venta de las mismas, negocio que generó más de 20 millones de euros en la región.