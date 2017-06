LA FISCALÍA NO DESCARTA ACABAR ACUSANDO A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ SI LA INVESTIGACIÓN ARROJA NUEVAS EVIDENCIAS

Etiquetas

- José Manuel Maza asegura que por eso no se ha recurrido el procesamiento del expresidente de Murcia. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, no descarta que el ministerio público acabe acusando al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, tras su procesamiento por un juez y a la vista del resultado de la investigación judicial.Maza hizo estas manifestaciones en el Forum Europa, organizado por Nueva Economía Forum, donde, aseguró que no se arrepiente de la decisión de no acusar al político murciano. Insistió que fue su “responsabilidad”, asumida sobre el criterio de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y sobre la opinión unánime de los cuatro fiscales de sala del TSJ de Murcia. Aseguró que el criterio “hoy es el mismo”, pese a que difiere del punto de vista del instructor. Destacó que la decisión de no recurrir el procesamiento de Sánchez permitirá la posibilidad de que “con la investigación cambien nuestro criterio”. En relación a los casos de corrupción que se investigan, Maza insistió en la necesidad de que se elimine la posibilidad de que los partidos políticos se puedan personar en los procedimientos judiciales porque la Constitución limita el ejercicio de la acción popular a los ciudadanos y no a las personas jurídicas.El fiscal general también ha defendido la labor investigadora de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que ha calificó de “indispensable” e insistió en la necesidad de que se reforme el sistema procesal para otorgar el liderazgo de la instrucción a los fiscales, en lugar de a los jueces investigadores. En ese discurso de análisis sobre el Ministerio Fiscal, Maza ha dejado claro que la “unidad de actuación” debe regir la labor de los fiscales y ha llegado a afirmar que un fiscal jefe debe asumir su responsabilidad y llegar, incluso, a requerir a un subordinado que cese la investigación a un imputado si considera que no hay indicios delictivos suficientes.Sobre la doctrina Parot, cuya derogación aceleró la salida de prisión del 'violador del ascensor', Pedro Luis Gallego, arrestado por volver a delinquir, Maza dijo que “no queda más que acatar” la decisión que tomó el Tribunal de Estrasburgo, a pesar de que él era partidario de mantener la interpretación del Supremo que evitaba la salida de terroristas y violadores condenados a miles de años antes de cumplir al menos 30, el tope que fijaba la ley. En cuanto a las declaraciones realizadas por Francisco Granados al salir de prisión, dijo que están amparadas por el derecho a la libertad de expresión que asiste a todos los ciudadanos con independencia de que estén incursos en un proceso judicial y advirtió que si como dijo, pretende querellarse contra la Fiscalía, tendrá que hacerlo en primera persona contra los fiscales que considere oportuno.