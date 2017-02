FOMENTO DICE QUE HAY QUE CUMPLIR LA SENTENCIA DE LA UE SOBRE LA ESTIBA Y QUE HA DIALOGADO CON EL SECTOR

Etiquetas

El Ministerio de Fomento señaló hoy que ha dialogado y negociado con el sector de la estiba durante dos años, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2014, por la que se condenaba a España al considerar contrarios al Tratado de la UE aspectos relevantes de la regulación de la estiba en la ley española de puertos.Fomento indicó en un comunicado que pidió al sector que planteara una propuesta consensuada pero afirma que los planteamientos que trasladó los rechazó la Comisión Europea, al considerar que no cumplen con lo requerido en la sentencia. "De hecho", afirma el comunicado, "la principal reivindicación que han hecho los sindicatos del sector ha sido la creación de un registro nacional de trabajadores. Esta propuesta se planteó ante la Comisión Europea que, en fecha 27 de julio de 2016, contestó al Ministerio que era contraria a la sentencia y no se iba a admitir".El comunicado de Fomento se difunde después de que este miércoles la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (el sindicato mayoritario de estibadores) presentara un preaviso de huelga para los días 20, 22 y 24 de febrero para protestar por lo que considera la “incidencia abrupta” del Ministerio de Fomento en el proceso de negociación de reforma de la ley de la estiba .Sin embargo, Fomento mantiene que ha elaborado una norma para dar cumplimiento a la sentencia, en la que "se ha flexibilizado al máximo a favor de los trabajadores. El objetivo no es otro que garantizar sus derechos. Para ello, por ejemplo, se establece un periodo transitorio de adaptación de 3 años, que permitirá a los trabajadores y a las empresas actuales adaptarse al nuevo marco legal".Asimismo, se establece un sistema de compensaciones financieras de la Administración portuaria, "de modo que se facilita que los actuales trabajadores conserven sus derechos laborales preexistentes (pasivos laborales)".Concluye indicando que en cuanto a los requisitos de capacitación de los trabajadores, no serán exigibles los requisitos de titulación a aquellos que acrediten más de 100 jornadas de trabajo en el servicio portuario de manipulación de mercancías.Además, advierte que la segunda sentencia de la Unión Europea, que se producirá en fechas próximas, supondrá para España 134.000 euros cada día por incumplir la sentencia.