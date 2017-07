La FRAVM critica la "interpretación torticera y fraudulenta" de los hosteleros de la sentencia de la ZPAE de Centro

Etiquetas

La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos Madrid Centro y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han mostrado este lunes su "consternación" por la "interpretación torticera y fraudulenta" que a su juicio ha dado la asociación empresarial hostelera 'La Viña' sobre la sentencia de casación del Tribunal Supremo sobre la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) del distrito Centro de Madrid.

Las organizaciones vecinales critican que la asociación "falta deliberadamente a la verdad" sobre la sentencia 1035/2017 de la Sala de lo Contencioso del TS, que con fecha de 13 de junio de 2017 resuelve sendos recursos interpuestos por entidades de hosteleros y por el Ayuntamiento de Madrid contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre las medidas de la ZPAE.

"La sentencia no deja lugar a dudas. El recurso de casación de los empresarios es rechazado en su totalidad y, precisamente por ese motivo, son condenados a abonar las costas del proceso judicial. El Supremo rechaza todos y cada uno de los argumentos maliciosos de estos empresarios, entre cuyas pretensiones se hallaba, por ejemplo, que el tribunal 'declarase' como terciarios los barrios residenciales del distrito Centro, anulando de esta manera el derecho de sus residentes a contar con una protección ambiental consecuente", han indicado.

Según han explicado las asociaciones vecinales en una nota de prensa, el tribunal tan solo admite una de las impugnaciones de los hosteleros, en su opinión, "de escasa trascendencia", que era la obligación de que los establecimientos ofrezcan plazas de aparcamiento para, al menos, el 10 por ciento de su aforo en un radio de 200 metros. El actual Consistorio ya ha renunciado a este punto, al no incluirlo en la nueva ZPAE de Gaztambide.

"Tanto la sentencia del TSJM como la del TS mantienen incólume el art. 8.1, y sólo anulan el régimen diferenciador, es decir, mantienen la limitación de apertura de nuevas actividades que incluye la norma de la ZPAE. Por tanto, es falsa y falaz la afirmación de la Asociación de Empresarios La Viña relativa a la nulidad de la prohibición de implantar nuevos locales", consideran.

La FRAVM ha reprochado a La Viña además haya realizado "un irresponsable llamamiento a la insumisión administrativa con el fin de obtener licencias de actividad ilegales". "Los hosteleros han de saber que esto puede tener responsabilidades y consecuencias penales, más allá del poco respeto que están demostrando ante la ley, la sociedad y los derechos fundamentales de las personas", han concluido.

EL AYUNTAMIENTO PIDE INFORME JURÍDICO

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid informó el viernes que ha solicitado un informe a su Asesoría Jurídica sobre ese fallo judicial porque entiende también que avala la prohibición de implantar nuevos locales de ocio y restauración en este distrito.

Según argumentan, la sentencia declara nulos artículos 8.1º, 11.1º y 2º, y 14.1º y 3º sólo en lo referido al régimen diferenciador entre actividades desarrolladas en edificios residenciales y las actividades desarrolladas en edificios de uso exclusivo no residencial.

"Es este segundo apartado 'La Viña' hace una lectura errónea, puesto que interpretan que se anulan los artículos 8.1º, 11.1º y 2º y 14.1º y 3º cuando el Ayuntamiento entiende que estos artículos 'únicamente se anulan en cuanto al régimen diferenciador entre actividades desarrolladas en edificios residenciales y las actividades desarrolladas en edificios de uso exclusivo no residencial', según palabras literales de la sentencia. Es decir, no se anula la limitación de apertura de nuevos locales, sino las excepciones recogidas en la norma (edificios no residenciales)", indicaron a Europa Press desde el Área municipal de Medio Ambiente y Movilidad.

Sin embargo, esta asociación empresarial se ciñe al punto séptimo del fallo judicial del 13 de junio, que rechaza el motivo del Ayuntamiento para mantener vigentes los artículos 8.1, 11.1, 14.1 y 3 de la normativa de la ZPAE por "vulneración del principio de igualdad de trato", anulados por la sentencia original del TSJM. Así, entienden que están anulados todos estos artículos en su integridad.