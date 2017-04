Feijóo subraya que Rajoy está citado "como testigo" y reivindica la "honestidad absoluta" de su jefe de filas

Etiquetas

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha proclamado que él no tiene duda alguna sobre la "honestidad absoluta" de su jefe de filas, Mariano Rajoy, al tiempo que ha subrayado que está citado "como testigo" y no como investigado en el marco de la causa de la 'Gürtel'.

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Feijóo ha recordado que el PP "ya se manifestó" sobre la citación a Rajoy, antes de recalcar que el presidente del Gobierno va a declarar "como testigo, por más que a la oposición le parezca que va como investigado, como imputado o como culpable".

"Pues no, va citado como testigo y si alguien quiere el testimonio de alguna persona relevante de nuestro país... si así lo consideran oportuno, aunque antes no se consideraba oportuno, y ahora cambia y se considera oportuno lo que antes era inoportuno, pues nosotros tenemos que acatar esas decisiones", ha reflexionado.

SIN "DUDAS" SOBRE SU HONESTIDAD

"No cabe duda de que lo que antes no era oportuno ahora parece ser que lo es", ha insistido, en todo caso, antes de proclamar que él no tiene duda alguna sobre la "honestidad" de Rajoy.

"Ni la tuve antes ni la tengo ahora", ha aseverado, antes de trasladar que "absoluta tranquilidad" en relación a este asunto. "La honestidad del presidente de mi partido es una honestidad absoluta y no tengo ninguna duda al respecto", ha subrayado.

Por último, Feijóo ha recetado de nuevo "tranquilidad y normalidad", así como "acatar las decisiones judiciales", al tiempo que ha subrayado que hay "un Estado de Derecho".