Fepime defiende que su representatividad está avalada por una sentencia del TSJC

La presidenta de Fepime Catalunya, Maria Helena de Felipe, ha defendido este miércoles que la representatividad de un 33% de la patronal está avalada en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

En declaraciones a Europa Press, De Felipe ha lamentado que Pimec persista en "gastar los fondos de la administración pública con recursos y demandas" perdidos de las que luego tiene que pagar las costas.

De Felipe reacciona así después de que este martes el presidente de Pimec, Josep González, afirmara en rueda de prensa que veía una "hipótesis factible" una alianza entre Pimec Comerç y Fomento del Trabajo en materia de comercio.

No obstante, matizó que excluía de esta alianza a Fepime, la patronal de pymes que forma parte de Fomento del Trabajo: "No tendremos ninguna negociación con una entidad que no tiene una representatividad real porque la consiguió por silencio administrativo".

La presidenta de Fepime Catalunya ha recordado que el silencio administrativo es una figura contemplada en el ordenamiento jurídico: "Si no les gusta, es irrelevante. Es una apreciación de parte".

"Si entramos en dimes y diretes vamos a perder credibilidad. Nos hace un flaco favor porque lo importante no es con quién se quiere hablar o no, sino defender los intereses de las pymes", ha finalizado De Felipe.