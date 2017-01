Fernández cree que Podemos se ha consolidado como principal voz de la oposición y anuncia una PL para mejorar la sanidad

Etiquetas

El portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha considerado que la formación morada se ha consolidado como principal voz de la oposición por delante del PSOE en el último ejercicio, al tiempo que ha insistido en que desde sus diez escaños se mantendrá su apuesta por "mejorar la calidad de vida de las personas", por lo que ha anunciado la presentación de una Proposición en materia sanitaria en el primer semestre.

En declaraciones a Europa Press Fernández ha insistido en que Podemos ha "desplazado" al PSOE "el liderazgo" de la oposición, mientras que Ciudadanos es el "bastón" de apoyo y el "hermano menor" del PP.

Así, desde la premisa de solucionar los problemas "reales", Fernández ha avanzado que su Grupo trabaja en una Proposición de Ley que presentará en el primer semestre para "mejorar" un sistema sanitario, a su juicio, "deficitario" y con "problemas estructurales" como las listas de espera o la atención sanitaria en el medio rural.

Fernández ha valorado el trabajo realizado por su equipo en el último año. "Hemos sabido hilvanar y empastar iniciativas con diversos colectivos para solucionar problemas de Castilla y León", ha aseverado el portavoz de Podemos, quien ha insistido en que el punto "negativo" lo marca la "dinámica" y "funcionamiento" de las Cortes plasmado en su Reglamento.

"Muchas de nuestras iniciativas no se sustancian en las comisiones, se deciden en mesas de las que no formamos parte y las iniciativas que presentamos aunque se aprueben no son ejecutadas por el Gobierno", ha lamentado Fernández, quien ha insistido en que hasta que no se acometa una modificación de un Reglamento que "costriñe y cerceña" la labor de la oposición la capacidad de su grupo será "muy limitada".

En este sentido ha recordado que Podemos ha sido el grupo parlamentario que ha liderado la reforma del Reglamento en el último año y ha detectado un "absoluto desprecio" en PP y PSOE al no presentar su propuestas en el plazo indicado. "Nosotros elaboramos una propuesta completisima, es grave, lamentable y triste que PP y PSOE hayan incumplido el acuerdo al que se llegó sin tener la decencia de mandar sus propuestas", ha manifestado.

El líder de Podemos ha considerado que la no ejecución de una reforma reglamentaria también lastras las comisiones de investigación que se han convertido en "un teatro, una filfa y un engaño", ya que, hasta el momento, para lo único que, a su juicio, ha servido la del Hospital de Burgos es "para recopilar y recaba información".

No obstante ha lamentado que la situación de que el PP sea "juez y parte" haya "bloqueado" la Comisión sobre las eólicas desde "hace casi un año". "Somos el único grupo parlamentario que nos hemos preocupado de exprimir el Reglamento para hacer que la comisión avance, el único grupo que ha solicitado a la Mesa un informe que determine en qué plazo el presidente de la Comisión tiene la obligación de convocar", ha destacado, tras lo que con considerado que los "amparos" solicitados por otros grupos son "brindis al sol".