Fernando Osuna, abogado del supuesto hijo secreto de Julio Iglesias, aclara la situación

Desde que ayer saltara la noticia de que Julio Iglesias podría tener un hijo secreto, valenciano de 40 años llamado Javier Sánchez, el abogado del supuesto hijo de Julio, Fernando Osuna, ha hablado con Chance para contar cómo está la situación.

CHANCE: ¿Cuál es el procedimiento a seguir?

FERNANDO OSUNA: Se consigue la prueba, cuando se consigue esa prueba científica, se elabora esa demanda, se aportan otras pruebas para complementar... pero lo fundamental es la prueba de ADN. Se le dice al juez 'aquí está esta prueba', se ha conseguido en un lugar público, es correcto, es legal, con materia que es basura, que no es propiedad de nadie, se ha analizado, lo ha cogido un detective que está bajo juramento, con fotos y películas le está explicando al juez cómo ha sido el procedimiento, el camino, desde el primer momento hasta el último, esos restos los coge el detective, los precinta y los manda inmediatamente a un laboratorio genético, se hace un análisis y se elabora un dossier, con ese dossier se presenta la demanda y se le entrega al juez, junto con otras pruebas como testigos o factores indiciarios de que hay esa verdad.

CH: ¿Hace cuánto tiempo empezó Javier con esto?

F.O: Yo creo que llevará un año aproximadamente.

CH: ¿Julio Iglesias podría negarse a declarar? ¿Qué consecuencias tendría?

F.O: Efectivamente, muchas veces, la parte demandada se niega, el juez no le puede obligar a ir. La lectura que se le da a eso es negativa, porque si no tiene nada que ocultar, va... Pero cuando no va, se interpreta que está ocultando algo. En estos casos el juicio es un paseo, porque aunque la parte contraria, el presunto padre, lleve 40, 50, 200 testigos que mantengan lo contrario, eso no sirve para nada frente a una prueba tan contundente como es una prueba científica de ADN del 99%. Si se niega, ahí hay un indicio, en el juicio se le interrogará al detective para ver si hay algún tipo de ilegalidad.

CH: ¿Se le puede declarar padre si no se somete a la prueba?

F.O: A veces, hay muchas sentencias que, aunque no se haya sometido a la prueba, si el juez llega a la convicción de que es verdad lo que se está diciendo, y que, además, la parte contraria está obstaculizando porque no colabora...

CH: ¿Qué reclamación económica harían el hijo y la madre?

F.O: Como eso es hereditario, y gracias a dios el padre vive, pues ahora mismo es una cuestión que no se ha planteado. Ahora mismo, lo que le interesa a mi cliente es tramitar el procedimiento judicial y que se salga una sentencia estimatoria.

CH: Es también una forma de hacer honor a su madre, que incluso escribió un libro diciendo que julio iglesias era el padre...

F.O: En este tipo de casos la dignidad de las personas y su honor, su imagen, su fama... Hay que poner las cosas en su sitio. Si una persona es hija de otra así debe actuar la justicia y así debe reconocérsele legal, judicial y públicamente. De lo contrario, es una situación coja.

CH: ¿En cuánto tiempo creen que habrá sentencia?

F.O: Es difícil, porque primero presentaremos la demanda, habrá que ver... Es una cuestión de competencia...

CH: ¿Se va a presentar en España?

F.O: Sí, creemos que se va a presentar en España, depende de cómo vaya el juzgado, de las incidencias que haya... Llevamos muchos casos de este tipo y el mas rápido fue el de 'El Cordobés', duró cuatro meses y medio con sentencia incluso firme.

CH: ¿Es probable que en estados unidos se alegue que se robó ese material o que se registró en su basura? ¿O está todo grabado?

F.O: Nosotros, por la cuenta que nos trae, somos muy exquisitos y escrupulosos con la realidad, nosotros lo hacemos con un detective, ese detective tiene mucha experiencia, está todo grabado, filmado, fotografiado, está declarando bajo juramento, además, sabe que si miente se le puede procesar por un delito, y ese delito puede conllevar pena privativa de la libertad. El detective sabe que en el juicio se le van a formular muchas preguntas, entonces, se presume que está diciendo la verdad.

CH: ¿Se ha intentado tener contacto con la otra parte?

F.O: Muy brevemente, con el equipo jurídico, hubo un par de contactos, pero la respuesta fue que no, y ya inmediatamente empezamos a preparar la demanda.

CH: ¿Ellos pueden plantear que el juicio se traslade a estados unidos?

F.O: Sí, claro, puede ser que ellos digan que la competencia no es de España, que es de estados unidos, incluso de otros país, no sé si tiene relación con república dominicana* en fin, claro, si yo fuera su abogado plantearía montones de cuestiones, es su labor.