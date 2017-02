Fiscal General sobre 9N y financiación PP: "las instituciones funcionan y se cumplen el Estado de Derecho y la ley"

Etiquetas

El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha destacado este viernes que en España se observa diariamente que "las instituciones funcionan" y que "se cumple el Estado de Derecho y la ley". Así, ha indicado que "el sistema responde a todas las situaciones que pueda haber de ilegalidad" y ha asegurado que éste es el mensaje que debe llegar a la ciudadanía.

José Manuel Maza ha realizado estas declaraciones tras participar en el acto de entrega del XIX Premio de Estudios Jurídicos de la Fundación Broseta, celebrado en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV).

El Fiscal General del Estado se ha pronunciado de este modo preguntado por el juicio del 9N y por los nueve empresarios imputados en la pieza que investiga la presunta financiación irregular del PP valenciano que han rubricado con la Fiscalía Anticorrupción un acuerdo de conformidad por el que aceptan penas de entre 15 y 21 meses de prisión por haber financiado de forma ilegal a la formación en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008.

Respecto al juicio del 9N, Maza ha señalado que la postura de la Fiscalía está recogida en su escrito de acusación y plasmada con la actuación de los representantes del ministerio público, al tiempo que ha dicho que es competencia de los tribunales "tomar las decisiones" correspondientes.

"Lo que opinamos en la Fiscalía está plasmado en nuestro escrito de acusación y en la actuación de los fiscales. Ahora, lógicamente, son los tribunales los que tienen que tomar las decisiones. Esos son nuestros planteamientos, ahí están, son públicos", ha manifestado.

Tras ello, José Manuel Maza ha comentado que no va entrar en lo que digan otras partes del proceso y ha insistido en que "el fiscal ha defendido sus tesis" y en que "lo que tiene que decir la Fiscalía lo ha dicho el fiscal en el juicio".

El Fiscal General del Estado ha subrayado que "lo que hay que recordar es que a diario estamos viendo que las instituciones funcionan" y "que el sistema responde a todas las situaciones que pueda haber de ilegalidad, esa y otras muy distintas". "Creo que la ciudadanía tiene que darse cuenta de eso y estar tranquila porque aquí el Estado de Derecho está funcionando todos los días", ha apuntado.

Preguntado por si el juicio del 9N es un paso destacado en el enfrentamiento entre Cataluña y el Estado, Maza ha indicado que "para los fiscales, al menos, no". "Para los fiscales no es un paso importante en ningún proceso de nada, es simplemente en un caso concreto hacer una interpretación de lo que a nuestro juicio es la legalidad y solicitar a los jueces que la apliquen. Nosotros no estamos en ningún proceso", ha planteado.

"DENTRO DEL MARCO DE LA LEGALIDAD"

Por otro lado, respecto a los empresarios imputados en la pieza que investiga la presunta financiación irregular del PP valenciano que han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, José Manuel Maza ha reiterado que la conclusión que debe sacar la ciudadanía es que "en todos los temas, se trate de cuestiones como las de antes o de la corrupción, las instituciones funcionan en este país y se cumplen el Estado de Derecho y la ley".

El Fiscal General del Estado ha afirmado que "al final, la justicia acaba cumpliéndose en todos estos casos y supuestos" y haciéndose "dentro del marco de la legalidad". En este punto, ha aseverado que "las actuaciones de la fiscalía siempre son dentro de lo que permiten las leyes" y ha dicho que "ahí no hay quien se salve o extralimite".