Fiscal General pide disculpas a Nieto por una "redacción defectuosa" que le puso bajo sospecha de forma "injusta"

Afirma que el texto quería decir que "la investigación del secretario de Estado había sido chivada" y que "no se le imputa nada"

El fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha pedido disculpas este jueves al secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, por el informe de la Fiscalía en la 'caso Lezo' que sembró "un halo de sospecha" de que pudo filtrar la investigación a los afectados.

Maza ha atribuido la confusión a una redacción "muy defectuosa" y ha añadido: "Quiero pedir disculpas al señor Nieto por el fallo producido". "Es absolutamente injusto y le pido disculpas", ha dicho también.

Además, Maza ha asegurado que el texto en cuestión, que hablaba de "la presunta investigación chivada del secretario de Estado de Seguridad", en realidad "no quiere decir la investigación filtrada o chivada por el secretario de Estado, sino que la investigación del secretario de Estado había sido chivada".

Preguntado entonces si se refería a una investigación dirigida por el secretario de Estado de Seguridad o a una que se le haya abierto a él, ha puntualizado que él no tiene conocimiento de ninguna investigación sobre Nieto.

"Esto no puedo hablarlo ni comentarlo porque estaría amparado por el secreto del sumario, pero para no crear más confusión y porque creo que está muy claro, no hay, que yo tenga conocimiento, ninguna investigación abierta, ni mucho menos. Echaríamos mas leña al fuego, con lo que ha tenido que sufrir este señor, si yo dejase abierta la más mínima duda, sólo por eso y por él me adelanto a decir algo", ha dicho en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Tambien en declaraciones a la Cope, Maza ha relatado que, tan pronto como empezó a conocerse la interpretación que los medios estaban haciendo de esas palabras, le llamaron los "compañeros" de la Fiscalía Anticorrupción para decirle que estaban "entristecidos" por lo ocurrido y que iban a hacer un comunicado para decir que se estaba interpretando mal.

"No es que se le impute algo y luego no se le persiga, es que no se le imputa nada", ha precisado. Con todo, el fiscal general considera que "un error de redacción o una redacción confusa la puede tener cualquiera" y que, aunque la redacción no es correcta, quizá la situación habría sido distinta si se "hubiera leído con mesura antes de interpretar".

También ha lamentado no haber tenido tiempo para referirse a este asunto en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso este miércoles por la tarde y se ha referido a todo ello como "un episodio triste" en el actual "barullo".