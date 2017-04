Fiscales reclaman independencia y credibilidad a la Fiscalía tras las últimas actuaciones de Moix y Maza

Etiquetas

Piden medidas para mejorar la imagen del Ministerio Público como dar explicaciones públicas o garantizar su autonomía

Las asociaciones de fiscales han mostrado este viernes su preocupación por la perdida de credibilidad e independencia de la Fiscalía ante la polémica surgida a raíz de determinadas decisiones del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, sobre la 'Operación Lezo' y tras el relevo de los fiscales del caso por la financiación ilegal de la antigua Convergència Democrática de Catalunya (CDC).

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García, ha destacado que entiende que la Fiscalía General del Estado que dirige Maza deba de trabajar por "recuperar y mejorar la credibilidad". "Nos perjudica a todos en nuestro trabajo diario", ha agregado.

UPF considera que los sendos comunicados que ha emitido la Fiscalía para aclarar las acciones de Moix y de Maza en las dos causas citadas son insuficientes.

El departamento dirigido por José Manuel Maza negó este jueves en una nota de prensa oficial que Moix haya intentado obstaculizar la investigación de la 'Operación Lezo'.

La Fiscalía señaló que "las puntuales discrepancias técnico-jurídicas existentes en el seno de la Fiscalía Anticorrupción fueron resueltas en una Junta de Fiscales conforme a las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en un escenario de estricto y razonable debate jurídico, como es el propio de esta clase de órganos colegiados de las fiscalías".

Por otro lado, tras conocerse el relevo de los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo del conocido 'caso 3 por ciento', la Fiscalía General del Estado ha informado que su sustitución persigue que "los fiscales delegados de la Anticorrupción asuman los casos de su territorio y los de la fiscalía especial puedan ocuparse de los asuntos de Madrid".

PRESENCIA Y EXPLICACIONES PARA MEJORAR LA IMAGEN DE LA FISCALÍA

"Es la presencia personal, la explicación, el detalle, el someterse a las preguntas" lo que ayuda a dar una "imagen seria" de que "ningún poder del Estado influye" en el Ministerio Público, ha dicho García a Europa Press, al tiempo que ha aseverado que la Fiscalía es una "institución en continuo cuestionamiento".

Por su parte, la Asociación de Fiscales se ha remitido al contenido de los comunicados emitidos por la Fiscalía General del Estado porque, según su presidenta, Concepción Talón, prefieren tener "toda la información completa" antes de "opinar".

Finalmente, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha subrayado que los últimos acontecimientos protagonizados por Maza y Moix no favorecen que la instrucción de los casos sean llevados finalmente por los fiscales.

Así, su portavoz, Miguel Pallarés, que ha recordado que Maza impuso su criterio contra el de las dos fiscales del 'caso Púnica' para no imputar al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, ha enfatizado que este tipo de decisiones "aleja mucho de la figura del fiscal totalmente independiente".

FUERA DE INJERENCIAS DEL PODER POLÍTICO

"Exigimos unas garantías para que no ocurran estas cosas, que aparezcan ordenes particulares y en el caso de que se mantuvieran que no fueran negativas", ha afirmado Pallarés. APIF señala que los fiscales deben tener "autonomía" y estar "fuera de cualquier injerencia del poder político".

"Los acontecimientos demuestran que algo tiene que cambiar para que el fiscal no sea manipulable ni por el Gobierno, ni ningún otro poder externo, ni por la propia estructura jerárquica de la Fiscalía, pero no para evitar un procedimiento o no perseguir un delito, eso no tiene ningún sentido", ha concluido el portavoz de APIF.