Fiscalía Cataluña investiga las palabras de Vidal: "Podrían suponer diversos hechos delictivos"

Etiquetas

Si el Govern obtuvo datos fiscales ilegalmente podría implicar un delito de revelación de secretos

La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto diligencias de investigación este viernes después de las declaraciones del juez y ya exsenador de ERC, Santi Vidal, en varias conferencias en las que aseguró que la Generalitat ha obtenido datos fiscales de los catalanes de forma ilegal.

Estas declaraciones "sugieren la existencia de comportamientos que, de confirmarse, podrían suponer la comisión de diversos hechos delictivos", sostiene el Ministerio Público en un comunicado, en el que asegura que podrían suponer varios delitos de revelación de secretos.

La Fiscalía cree que lo dicho por Vidal "justifica sobradamente" la apertura de una investigación, y, como primera diligencia, ha requerido al periodista de 'El País' que ha publicado los vídeos de las conferencias que entregue todos los documentos tenga sobre los hechos para analizarlos.

El Ministerio Público sostiene que "el apoderamiento ilícito de datos reservados de naturaleza fiscal u otra índole por personas no autorizados" supondría un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Recuerda que Vidal que en diferentes foros dijo a los asistentes, entre otras cosas: "La Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal".

LISTAS DE JUECES INDEPENDENTISTAS

El Ministerio Público que ve necesario también investigar si se han elaborado trabajos de campo o listas "sobre la afinidad ideológica" de los jueces y magistrados de Cataluña con los postulados del independentismo.

La Fiscalía justifica la investigación "ante la hipótesis de que, en caso de existir tales listas, en los mismos se hayan empleado datos obtenidos sin la debida autorización de sus titulares", lo que cree que implicaría otro delito de revelación de secretos en su modalidad agravada.

En estas conferencias que ha dado en los últimos meses en varias localidades catalanas, el juez --que fue apartado de la Audiencia de Barcelona por elaborar un proyecto de constitución para Cataluña-- también expuso: "El Govern ha hecho un trabajo de campo. Hemos determinado de los 801 jueces españoles en Cataluña, cuáles comparten nuestros sueños e ideales".

Vidal, que este viernes ha dimitido como senador, también dijo en estas conferencias que saben perfectamente qué jueces se quedarían en Catalunya y cuáles se irían en caso de independencia: "Sabemos con qué jueces podemos contar".

Tampoco descarta el Ministerio Público "la eventual relevancia jurídico-penal que pudieran gozar otras conductas" que Vidal manifestó en sus conferencias, en relación a la posible existencia de acuerdos o entendimientos por funcionarios o autoridades de la Generalitat de Catalunya con Estados extranjeros.