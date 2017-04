Fiscalía cree que la Ley contra la Violencia de Género sigue siendo "muy buena" pero necesita "algún retoque"

Etiquetas

Martín Nájera apela a "un mayor rechazo social" para acabar con el "goteo inacabable" de víctimas mortales, que suman ya 24 este año

La fiscal de la Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General de Estado, Pilar Martín Nájera, ha considerado que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es "muy buena" pero necesita "algún retoque".

Así, ha reclamado la eliminación de la dispensa de la obligación de declarar a las víctimas, la inclusión de medidas para la violencia y el acoso a través de las nuevas tecnologías o la ampliación del abanico de hechos que se consideran violencia de género más allá de la agresión por parte de la pareja o expareja.

Martín Nájera así se ha pronunciado este viernes durante su intervención en el Foro SER Cantabria, en donde ha apelado a que estos cambios que propone la Fiscalía desde hace tiempo puedan ser admitidos por el poder legislativo ahora que los grupos políticos en el Congreso y el Senado trabajan en un Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Al respecto, ha considerado que "estamos en un momento histórico" porque, al igual que en 2004, todas las fuerzas políticas se han puesto de acuerdo para mejorar la lucha contra la violencia de género y, para ello, ha manifestado que "hay que hacer un análisis crítico" para empezar.

A su juicio, "todos hemos fallado porque hemos bajado la guardia en intransigencia y beligerancia contra la violencia de género pero también en la lucha contra la igualdad real y efectiva, económica, salarial y la igualdad de oportunidades de las mujeres con la implicación de toda la sociedad".

Y es que, en su opinión, la solución a esta "lacra" ha de venir de "la mano y la actuación conjunta de todos" porque tiene que ser abordada en muchos ámbitos. En este punto, ha evidencia la "pasividad" desde las familias y los profesionales sanitarios y sociales que muchas veces conociendo las situaciones no las denuncian.

Además de abogar por las denuncias desde estos entornos, porque "el derecho a la intimidad y a la confidencialidad" no pueden justificarlo, la fiscal de la Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer ha insistido en la necesidad de abordar algunos cambios en la ley.

RETOQUES EN LA LEY QUE PIDE LA FISCALÍA

Sobre la eliminación de la dispensa de la obligación de declarar de las víctimas, recogida en el artículo 416, es necesaria porque "si el delito es público, no cabe la mediación ni el perdón", no se puede permitir que al llegar al juzgado la mujer no declare y, "tras haber estado tanta gente trabajando", tampoco "sirva nada de lo que ha dicho antes".

Esta situación ha lamentado que obliga muchas veces a la Fiscalía a pedir el sobreseimiento de los casos porque, a no ser que haya un informe médico o forense "muy claro", no se puede seguir adelante por "falta de prueba". Martín Nájera ha indicado que esa dispensa está permitiendo que en muchos casos "se eche todo el trabajo por tierra".

Eliminar esta dispensa es una de las propuesta de la Fiscalía para ese Pacto de Estado y Martín Nájera ha indicado que "parece que hay bastante unanimidad" entre los partidos para atenderla pero "hasta que no lo vea no lo creo" porque "llevamos muchos años reivindicándolo tanto la Fiscalía como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, por lo que sea, el legislador no ha tenido a bien atenderla".

En cuanto a las nuevas tecnologías, ha evidenciado que las medidas de protección contempladas en la ley no son eficaces frente a la violencia ejercida por internet y redes sociales porque "no vale de nada ponerles una orden de alejamiento" sino que se debería incorporar "la medida cautelar de prohibición de entrar en determinadas páginas web".

También ha destacado que la Fiscalía pide que se amplíe el abanico de hechos que se consideran violencia de género más allá de la agresión por parte de la pareja o expareja y se incluyan también las víctimas de agresiones sexuales, acoso laboral, mutilación genital, matrimonios forzados o trata con fines de explotación.

Igualmente, ha enfatizado la necesidad de dar una mayor protección a los niños víctimas de violencia de género, así como mejorar la respuesta policial y de la justicia ante las víctimas "para que no se queden por el camino".

Ha confiado en que todo esto que pide la Fiscalía pueda ser una realidad porque "estamos en un momento muy importante en el que se pueden hacer cosas y ponernos todos juntos a remar en la misma dirección para lograr vencer a la violencia de género".

PIDE "UN MAYOR RECHAZO SOCIAL"

Por otro lado, Martín Nájera ha apelado a "un mayor rechazo social" para acabar con el "goteo inacabable" de víctimas mortales, que en lo que llevamos de año suman ya 24, lo que ha calificado de una cifra "vergonzosa", aunque ha asegurado que, en comparación con otros países europeos, "no es tan desalentadora".

Y es que, según ha indicado, Alemania publicó por primera vez en 2016 una estadística de víctimas por violencia de género y había más de 300, y los Países Escandinavos, tan destacados en materia de igualdad, sumaron más de 100 víctimas, mientras que en España se cerró el año con 52, "el número más bajo de los últimos 10 años".

Pero ha insistido en que "sigue siendo un número inaceptable" para un país como el nuestro que tiene una ley que fue "innovadora y pionera" y continúa siendo "muy buena" pero que, a su juicio, debe de actualizarse, al igual que la justicia para transmitir confianza a las víctimas y que éstas denuncien más.

En este punto, ha detallado que las denuncias se siguen incrementando (en 2015 hubo 129.193 y en 2016 más de 142.000) pero, ha lamentado, "el 70% de las víctimas siguen sin denunciar los hechos".

Y es que, ha enfatizado, "cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de miedo, mucho sufrimiento, humillación y silencio" por parte de quienes la sufren, a quienes "tenemos que transmitir que se puede salir si piden ayuda". Asimismo, ha pedido más atención para los niños víctimas de violencia de género, dotando a la ley de los mecanismos adecuados para que "sean protegidos".

En cuanto a los juicios, ha manifestado que es "absolutamente" partidaria de que estos casos fuesen con tribunal de jurado.

"TODOS HEMOS FALLADO"

Sobre la situación actual con ese "goteo inacabable" de víctimas en lo que llevamos de año, Martín Nájera ha considerado que "todos hemos fallado" pero de la "colaboración de todos" vendrá la "solución" si logramos una "mayor concienciación social" que acabe con el "silencio" o con hecho cotidianos como los "chistes y comentarios machistas" que alimentan esta "lacra".

En este sentido, ha lamentado que se ha "bajado la guardia" en sensibilización tanto en la educación reglada como en la que inculca la familia y que ha de ser intensa en la adolescencia, más en estos momentos en que "los jóvenes hacen dejación de su libertad y su privacidad" que "no valoran".

"Dejan que les digan hasta que falda ponerse y creen que es por amor. Ese control no es amor, sino que es la antesala de la violencia", ha añadido, al tiempo que ha evidenciado el papel de las nuevas tecnologías en esta violencia ante la que "los jóvenes son tolerantes".

Igualmente, ha considerado que los medios "también han bajado la guardia" y les ha instado a "volver a reactivar los códigos deontológicos y de autorregulación" evitando las informaciones "amarillistas" sobre los casos de violencia de género.

"Ayudan a cambiar opiniones y de alguna manera son un mecanismo de cohesión social esencial para acabar con la violencia de género", ha dicho, y ha pedido a la prensa haga hincapié en las sentencias condenatorias de estos casos que, además, cree que deben publicarse con la foto del agresor, como apoya el Tribunal Constitucional. "Ahí hay un miedo a la presunción de inocencia que hay que romper", ha apostillado.