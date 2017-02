La Fiscalía atribuye asesinato a los tres detenidos por matar a una mujer en La Rinconada

Etiquetas

La Fiscalía de Sevilla ha atribuido este viernes un delito de asesinato a las tres personas encarceladas por el crimen de la joven de 26 años hallada muerta el 19 de abril del pasado año 2016 con fuertes golpes en la cabeza y numerosas heridas de arma blanca en su vivienda de La Rinconada.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acogido en la mañana de este viernes la comparecencia que prevé la ley del jurado a fin de darles traslado formalmente de la imputación que pesa contra ellos.

En la comparecencia, han participado las tres personas encarceladas por el crimen de Anabel D.V., como son dos hermanas del marido de la víctima --fallecido de un ictus en diciembre de 2015--, identificadas como Elena N.S. y Rosa N.S., y el novio de ésta última, Francisco Javier M.R., quien ha solicitado su puesta en libertad.

Ahora, y según han indicado las mismas fuentes consultadas, las partes tienen un plazo de cinco días para solicitar al juez instructor la práctica de nuevas pruebas.

El pasado mes de octubre de 2016, el juez rechazó dejar en libertad a Elena N.S. en un auto donde relataba que, de las diligencias practicadas, "cabe deducir" que en la mañana del 19 de abril de 2016, las tres personas encarceladas por el crimen se personaron en la vivienda de la víctima, "con quien vendrían manteniendo desavenencias familiares desde largo tiempo".

Según el juez, los investigados "procedieron a agredirla violentamente, asestándole varias puñaladas en el cuerpo y golpeándola con violencia en la cabeza hasta causarle la muerte", añadiendo que "existen serios indicios de la participación" de los investigados en "la causación de la muerte violenta" de Anabel, quien "habría sido encontrada fallecida" el 19 de abril en su domicilio, "ensangrentada y con diversas heridas en cabeza, cuello y tórax --estas últimas ocasionadas en su mayoría en virtud de agresión por la espalda con arma blanca--".

A todo ello se suma que diversos testigos han relatado cómo aquélla mañana se personaron los tres investigados en el domicilio de la víctima, pudiéndose escuchar gritos desde el interior del domicilio como 'socorro, socorro, que me matan, ayudadme, que me matan', tras lo que "inmediatamente se dejaron de oír más gritos", saliendo a continuación los imputados de la casa de la víctima "tras cerrarla con llave y comprobar que no les hubiera visto nadie en el lugar".

El juez relata que los tres encausados huyeron del lugar en un vehículo Peugeot de color blanco, tras lo que "poco tiempo después" Anabel fue encontrada ya fallecida en el interior del domicilio, muerte ocasionada a consecuencia de traumatismos cranoencefálicos múltiples que provocaron fracturas de cráneo, lesiones hemorrágicas y contusiones encefálicas, asociados al cuadro hemorrágico relacionado con numerosas heridas con arma blanca en el cuello y tórax que provocaron una grave hemorragia interna y externa.