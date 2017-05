La Fiscalía destaca la "violencia" del "ataque" de la acusada por el crimen de la heladería

Etiquetas

La Fiscalía de Sevilla ha resaltado este jueves la "violencia" del "ataque" protagonizado por María del Carmen Q.B., la mujer acusada de la muerte de un hombre de 62 años que fue encontrado sin vida el día 9 de enero de 2016 en un congelador de la heladería 'Otoño' del barrio de la Macarena.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, durante la cuarta jornada del juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla, el fiscal ha expuesto sus conclusiones definitivas y ha argumentado por qué solicita ocho años y medio de cárcel para la acusada.

En la jornada de ayer, el fiscal elevó a definitiva su petición para la acusada de ocho años y medio de prisión por un delito de homicidio con las atenuantes de confesión, por haber acudido a la Comisaría de Dos Hermanas para confesar el crimen, y la de hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

De este modo, el representante del Ministerio Público ha enumerado los hechos ocurridos el día del crimen y ha recordado que, según determinaron los médicos forenses encargados de practicar la autopsia al cadáver, la víctima sufrió todas las lesiones estando viva, falleciendo finalmente tras ser "estrangulado" con un cable.

"DOLO HOMICIDA PALMARIO Y EVIDENTE"

A su juicio, la acusada cometió un delito de homicidio porque golpeó "violentamente" en la cabeza a la víctima con un objeto "que podría ser" una figura de Buda "y no se detuvo ahí", sino que a continuación estranguló con un cable al fallecido, por lo que existe "un dolo homicida palmario y evidente".

Tras destacar la "evidente desproporción física" entre la acusada y el fallecido, el fiscal ha señalado que la imputada "exagera un poco en la cantidad que bebió, pero está acreditado que bebió y consumió bastante alcohol", aunque no así que en la fecha de los hechos hubiera consumido cocaína.

De igual modo, considera acreditada la atenuante de confesión porque "la colaboración con la justicia ha sido relevante", ya que acudió a la comisaría de Dos Hermanas "y dijo que había matado a una persona y que estaba en un congelador" de la heladería.

Por su parte, las dos acusaciones particulares que representan a los cinco hijos y a la mujer de la víctima han mantenido su petición para la imputada de 20 años de cárcel por un delito de asesinato, pues consideran que no hubo ninguna pelea entre la imputada y el fallecido. "Todas las lesiones las tiene el cadáver", han defendido.

"FUE UNA PELEA"

Asimismo, la abogada de María del Carmen ha solicitado para su patrocinada la imposición de un máximo de cinco años de cárcel por entender que se trata de un homicidio con la atenuante de confesión y las eximentes de legítima defensa y consumo de alcohol.

"No quería acabar con la vida de la víctima, no lo quiso nunca, fue una pelea", ha opinado la letrada de la acusada, quien, por su parte, no ha querido hacer uso de su derecho a la última palabra.

Una vez expuestos los informes finales por todas las partes, el magistrado-presidente del juicio entregará el próximo lunes el objeto del veredicto a los miembros del jurado popular, que entonces se retirarán a deliberar antes de hacer público su veredicto.