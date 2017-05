Fujimori critica desde prisión que "sólo muriendo" o "en fase terminal" saldrá en libertad

Etiquetas

El expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000), en prisión tras ser condenado por delitos de lesa humanidad, ha criticado este lunes la polémica sobre si el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, debería o no aprobar un indulto humanitario para excarcelarlo, y ha asegurado que mientras esta cuestión se debate "la única realidad" es que él sólo saldrá de prisión "muriendo" o "en fase terminal".

"A mis males cotidianos, el viernes se agregó un fortísimo dolor a la pierna derecha: no podía pararme ni caminar, tampoco doblar la rodilla. Recomendación médica rigurosa: reposo absoluto por una semana, silla de ruedas, más cinco inyecciones de diclofenaco y orfenadrina para el dolor", ha señalado a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta oficial de la red social Twitter.

En este contexto, Fujimori ha afirmado que le preocupa el "riesgo latente" de sufrir una isquemia, un infarto cerebral o una hemiplejia en prisión debido a las "continuas crisis hipertensivas" que está sufriendo.

"Mientras muchos opinan... la única realidad es que sólo muriendo o estando en fase terminal podría salir en libertad", ha señalado, antes de agradecer los "mensajes, oraciones y preocupaciones" que le han llegado con respecto a su salud.

La semana pasada, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, del partido de Keiko Fujimori, rechazó la posibilidad de que se apruebe una ley que permita al expresidente finalizar su condena en casa a causa de su avanzada edad y sus continuos problemas de salud, y abogó por que el presidente apruebe un indulto.

"No (quiero verlo) encerrado en una casa, no con grilletes. Creo que se tiene que dar un indulto, y eso está en potestad del presidente Kuczynski", agregó la 'fujimorista', que prefirió no pronunciarse sobre si su bancada votaría en contra de la denominada 'Ley Vieira', que prevé otorgar el arresto domiciliario a presos mayores de 75 años que hayan cumplido un tercio de su condena, requisitos que sí cumple Fujimori.

Este lunes ha repetido esta postura, a la que se ha sumado el portavoz 'fujimorista' alterno, Daniel Salaverry, que ha indicado que este tipo de mensajes escritos por Fujimori son "un grito de auxilio".

"Creo que el ingeniero Fujimori ya pagó con creces los errores que pudo haber cometido cuando estuvo al frente del país pero hay que mirar la otra moneda", ha señalado, según declaraciones recogidas por el diario 'La República'.

"La solución está en manos del presidente (...). Le pido que sea más humano", ha agregado.

A finales de abril, Kuczynski aseguró que es necesario "voltear la página en algunas cosas para tener una sociedad más unida". "Nosotros estamos estudiando el caso", aseguró, en respuesta a unas declaraciones del portavoz del grupo de Peruanos por el Kambio (PPK) --el partido de Kuczynski--, Carlos Bruce, quien se mostró a favor de la liberación de Fujimori por cuestiones humanitarias.

No obstante, su primer ministro, Fernando Zavala, tuvo que salir a matizar las palabras del presidente, señalando que lo que estaba estudiando no es un "indulto" al exmandatario, algo que ha rechazado desde su elección como mandatario.

"El Ejecutivo no va a promover una ley, pero sí evaluará las propuestas que se puedan presentar de caso general y que permitan a personas cumplir condenas en su domicilio", indicó entonces Zavala, según la cadena peruana Canal N.

El exmandatario, de 87 años, ha tenido que ser hospitalizado en los últimos años --la última vez, a principios de abril-- por diversos problemas de salud que llevaron a sus hijos a solicitar un indulto humanitario al Gobierno de Ollanta Humala, que lo rechazó.

Posteriormente, el actual presidente también se negó a conceder un indulto a Fujimori, padre de su rival en las elecciones.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por la muerte y el secuestro de decenas de personas en diferentes hechos violentos ocurridos durante su Gobierno en el marco de la lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso.