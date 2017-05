UGT EXIGE OTORGAR “PLENAS GARANTÍAS JURÍDICAS” A LOS JUBILADOS PARCIALES QUE ACUMULAN SU JORNADA LABORAL EN UN SOLO AÑO

Etiquetas

- Esta práctica no está regulada expresamente en la normativa aunque los tribunales la están validando. UGT exigió este martes que se otorguen “plenas garantías jurídicas” a aquellas personas que se acojan a la jubilación parcial y que acumulen el tiempo restante de jornada laboral en un solo año, ya que esta práctica no está regulada expresamente en la normativa.En un comunicado, el sindicato se refirió a una sentencia del Tribunal Supremo con fecha de 29 de marzo de 2017 en la que da la razón a un trabajador que había accedido a la jubilación parcial y acordó con la empresa acumular su jornada laboral en un único año.El problema surge al no estar recogida expresamente esta posibilidad en la normativa sobre cotizaciones y liquidaciones de derechos a la Seguridad Social.Lo que está previsto es que los trabajadores con contrato a tiempo parcial pueden acordar con su empresa que la totalidad de las horas de trabajo que anualmente deben realizar se presten en “determinados periodos de cada año”.La sentencia del Supremo pone de relieve que el mantenimiento del empleo y de los ingresos a la Seguridad Social no se ponen en peligro en el caso concreto sobre el que se pronuncia y tampoco puede interpretarse la acumulación como un fraude en la contratación, ya que no implica el adelantamiento de la edad de jubilación, por lo que el Tribunal niega que se deba declarar nulo el contrato.No obstante, la sentencia no avala “plenamente” esta fórmula, sino que se trata de un caso de una “naturaleza anómala” y del que pueden derivarse consecuencias del más diverso orden.En este sentido, UGT concluye que la acumulación de la jornada laboral no determina la invalidez del contrato pero sí puede acarrear consecuencias que no son definidas por el Derecho vigente aunque los tribunales estén dando la razón a los trabajadores.Por ello, reclama una iniciativa legislativa o, en su defecto, una actividad explicativa por parte de las altas instancias judiciales que clarifique y dote de seguridad jurídica la situación de los trabajadores acogidos a la jubilación parcial e interesados en acumular su jornada en un solo año, una opción que “podría producir mejoras en la calidad de la relación laboral, favoreciendo tanto a los trabajadores como al tejido empresarial”.