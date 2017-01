LA GESTORA DEL PSOE SERÁ “FIRME” ANTE QUIENES “ROMPEN LAS NORMAS” Y MANTIENE LAS MEDIDAS CONTRA LA ‘SEDE ALTERNATIVA'

Etiquetas

El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, dijo este miércoles que el partido tendrá una posición “firme” ante aquellos que rompan las normas de la organización y anunció que mantendrá las acciones que consideren contra los impulsores de la ‘sede alternativa’ que se ha instalado en el número 10 de la calle Ferraz (Madrid), cerca de la sede del partido.Jiménez, en rueda de prensa tras la reunión de la Gestora, dijo que “lamentablemente” en los “últimos meses” se está viendo una “actitud continuada, por parte de algunos, de intentar plantear las cosas al margen de las normas y del principio de lealtad al partido más allá de las personas que estén al frente del mismo”.A su juicio, están “cruzándose una serie de líneas que no puede ser y que no ayudan a que el partido funcione como una organización”, ya que se “necesita del respeto y la lealtad y unas mínimas leyes de convivencia”.Por ello, avisó de que “cuando se rompen esas normas, o cuando en las redes sociales porque uno discrepa con un compañero se organizan determinadas acciones contra ese compañero, o cuando las cuestiones de ámbito interno se pretenden resolver fuera del fuero del partido, o cuando se pierde el respeto de alguna manera a las reglas del juego que nos hemos dado entre todos, el partido tiene que reaccionar en defensa de la organización, de los militantes y de esas reglas”.Esto le llevó a remarcar que “este tipo de circunstancias que reflejan una manera de interpretar el funcionamiento del partido que nada tiene que ver con la trayectoria del mismo y tienen que tener una respuesta muy firme y muy contundente para dejar las cosas muy claras y para evitar que decisiones de este tipo puedan alterar el normal funcionamiento del partido”.ACCIONES LEGALESEsta advertencia la expresó Jiménez después de que se le preguntara en varias ocasiones por la ‘sede alternativa’ que la plataforma Recupera PSOE ha abierto para asesorar –dicen- a los simpatizantes que quieran afiliarse al partido. En el escaparate de este local, situado en la misma calle que la sede oficial socialista, se puede leer: "Recupera PSOE. Afíliate. Que nadie decida por ti!!". Son letras en rojo con una tipología similar a la que emplea el PSOE. El local, que antes era una cafetería con un gran escaparate, permanece cerrado y con las persianas bajadas.Una vez se conoció la existencia de este local, la Comisión Gestora del PSOE anunció que estudiaba acciones legales, administrativas y estatutarias contra sus impulsores. La plataforma dijo que va a retirar las siglas y el logo por "respeto" a los órganos del partido.Pese a ello, Jiménez afirmó que identificarán a los impulsores y, en caso de ser militantes, se les abrirá expediente informativo que, según se resuelva, podría elevarse a expediente disciplinario. Además, continuarán con las acciones legales hasta el punto que estimen los servicios jurídicos, para evitar problemas con la ley de protección de datos ante una posible “captación” de información que “nada tiene que ver con el partido”. “Este tipo de iniciativas no ayudan, sino que producen confusión, y se plantean desde presupuestos que no responden al interés general del partido y por eso han provocado reacción unánime de crítica”.Recordó una decisión reciente del Tribunal Constitucional sobre el deber de los militantes de velar por las organizaciones políticas, al tiempo que recordó que prefieren que “todas las energías se utilicen para la defensa del proyecto del partido y para conectar la sociedad”.Por ello, Jiménez pidió que, ante toda esta tarea que queda por delante, “los militantes del partido y los dirigentes que puedan estar detrás de estos militantes se conduzcan con un respeto escrupuloso a las normas que están escritas y a las que no están escritas” para garantizar que el partido “cumpla con la labor fundamental que tiene” de servicio a los ciudadanos.