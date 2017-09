MADRID. EL PSOE PIDE AL GOBIERNO UN INFORME SOBRE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA LEXNET EN LA COMUNIDAD

Etiquetas

La diputada socialista en la Asamblea de Madrid Pilar Llop ha registrado una proposición no de ley en a que se insta al Consejo de Gobierno a que “en el plazo de un mes elabore un informe sobre la implantación del sistema LexNET en la Comunidad de Madrid, indicando todas las incidencias ocurridas en los órganos judiciales de la región y las medidas que ha llevado a cabo para solventarlas”. En la citada iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia, se pide al Gobierno que preside Cristina Cifuentes que se dirija al Ministerio de Justicia “a fin de que éste informe sobre las incidencias y deficiencias de seguridad en el sistema LexNET, que han afectado a los asuntos tramitados en los juzgados de la Comunidad de Madrid en el mes de julio de 2017 y hasta que reciba la petición, indicando en dicho informe si ha habido acceso ilegal o no ético o indebido a dichos asuntos judiciales a través de la plataforma LexNET y número de tales accesos”. Llop expone en la exposición de motivos que en febrero de 2016 el Grupo Parlamentario Socialista registró una PNL que fue apoyada por los grupos de la oposición, instando al Gobierno de la Comunidad a “pedir una moratoria para la implantación de LexNet en los juzgados de la Comunidad, ya que el estado de los medios materiales y personales de los juzgados y tribunales madrileños impedían una correcta aplicación de este sistema dada su precariedad y falta de formación suficiente”. Asimismo, en la PNL actual se destaca que el Gobierno de la Comunidad “no cumplió el mandato dado por la mayoría de la Cámara y se limitó a implantar este sistema de manera desordenada y sin medios suficientes”. La diputada manifiesta que “a finales de 2015, con enorme premura y sin consultar con todos los agentes implicados, a pesar de la escasez y necesidad de incremento y dotación responsable de medios humanos y materiales, el Ministerio de Justicia, sin garantizar cuestiones tan importantes como la seguridad y la protección de datos de los expedientes judiciales, decidió unilateralmente anunciar la implantación de la plataforma LexNet, cuyo funcionamiento entró en vigor el 1 de enero de 2016”. Tras considerar que “en su ejecución se han detectado multitud de disfunciones en los juzgados madrileños”, Llop remarca que “últimamente, además, se ha producido una incidencia de una enorme gravedad que ha ocasionado gran alarma, pues se había creado una grave laguna en materia de seguridad al acceso de la plataforma y habían quedado expuestos datos de expedientes judiciales que, como es sabido, son sensibles y confidenciales”. “Ante dicho suceso, el Ministerio de Justicia publicó el 31 de julio de 2017 una nota de prensa anunciando que LexNET ya estaba funcionado con total normalidad desde su restablecimiento el día anterior a las 20.25 horas y que el sistema había sido perfectamente capaz de asumir el tránsito existente desde entonces anunciando igualmente que mediante un uso legal y ético del sistema resulta imposible el acceso a cualquier información judicial que sea ajena a quien legalmente le corresponda”, expone la diputada.A su juicio, “esta nota de prensa no es tranquilizadora, pues no aclaraba si se había producido algún acceso indebido, y además confirmaba que se podía acceder al sistema mediante un uso ilegal y no ético, de modo que confirma que hay una brecha en la seguridad”.