RAJOY: “NADIE PODRÁ DECIR QUE CON EL GOBIERNO DEL PP LA JUSTICIA NO HA ACTUADO CON TOTAL INDEPENDENCIA” CONTRA LA CORRUPCIÓN

Etiquetas

- Asegura que “el que la hace, la paga”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, manifestó este miércoles que “nadie podrá decir que bajo los gobiernos del Partido Popular la Justicia no ha actuado con total y absoluta independencia” ante los casos de corrupción y aseguró que, mientras él lidere el Ejecutivo, el Estado de Derecho se respetará, lo que implica el sometimiento de “todos, sean quien sean”, a la ley.Rajoy se pronunció en estos términos en la rueda de prensa que ofreció en Montevideo (Uruguay) junto al presidente de este país, Tabaré Vázquez, al ser preguntado por los últimos escándalos mediáticos que afectan a miembros de su partido y Gobierno y por cómo piensa actuar para recuperar la credibilidad. “Es ahora, con los gobiernos del PP, cuando se está actuando y cuando se está condenando y cuando los jueces toman las decisiones que estiman oportunas en defensa del interés general y procurando que se cumpla la ley”, expuso Rajoy, que a renglón seguido reclamó que “se deje trabajar a los jueces” y “no se discutan sus decisiones”.El líder de los populares se mostró partidario, por tanto, de que “aquellas personas que incumplan la ley sean sancionadas siempre y cuando se demuestre” su culpabilidad, puesto que las acusaciones en un Estado de Derecho, en el que existe la presunción de inocencia, “conviene probarlas”.“Mientras yo sea presidente, el Estado de Derecho se respeta y eso implica el sometimiento de todos, sean quien sean, a la ley, pero también implica presunción de inocencia y que la gente, mientras no se demuestre lo contrario porque lo dice un juez, es también inocente”, insistió, al tiempo que exhibió su plena confianza en la Justicia española.En consecuencia, señaló que hará “todo lo posible” para facilitar la labor de la Justicia. “Pido que se deje trabajar con tranquilidad a la Justicia y, desde luego, tengo una cosa clara y siempre la he tenido muy clara: el que la hace, la paga”, arguyó el presidente del Gobierno.No obstante, reflexionó que “no se puede generalizar” ante los casos de corrupción, puesto que hay “decenas de miles de personas” que se dedican a la política que son “fieles servidores” de lo público y, por tanto, “generalizar no se debe hacer nunca ni en este tema ni en ninguna faceta de la vida”.