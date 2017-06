GUINDOS RESPETA LA DECISIÓN DE LA FISCALÍA SOBRE RATO POR LA SALIDA A BOLSA DE BANKIA

Etiquetas

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó hoy que respeta la decisión de la Fiscalía sobre Rodrigo Rato por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, aunque no quiso hacer más comentarios. Así lo indicó en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, en el marco del debate de la moción de censura presentada por Unidos Podemos.La Fiscalía ha pedido cinco años de cárcel y multa de 60.000 euros para Rato, expresidente de Bankia y ex vicepresidente económico del Gobierno, como autor de un delito de estafa a los inversores por haber ocultado la información real de la situación económica de la entidad durante su proceso de salida a Bolsa.“Nunca comento decisiones judiciales, en absoluto, las respeto todas y no tengo nada que comentar”, se limitó a apuntar el ministro de Economía.