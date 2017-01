GÜRTEL. BÁRCENAS INSISTE EN QUE SU MUJER “FIRMABA DONDE YO DECÍA” Y NO SABÍA NADA DEL DINERO DE SUIZA

Etiquetas

El extesorero del PP Luis Bárcenas está respondiendo en el juicio Gürtel a preguntas sobre sus fondos en el extranjero y, tras admitir que tuvo dinero en Suiza que no declaraba a la Hacienda Pública, dijo contundente que su esposa “firmaba donde yo le decía” y no sabía nada del dinero que él gestionaba fuera de España."Rosalía Iglesias no tenía ningún poder en la fundación”, afirmó tajante a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell. “Si yo no lo tenía, ella mucho menos. Mi esposa firmaba donde yo decía que firmase, difícilmente conocía las cuentas de España y mucho menos las de fuera, porque nunca se lo comenté".Bárcenas, para quien el ministerio público pide 42 años de cárcel por más de una decena de delitos de los que los fiscales son los castigados con mayor pena, intenta exculpar de todo tipo de responsabilidad a su mujer alegando que era ignorante de su gestión del dinero. La Fiscalía pide 24 años de prisión para ella por colaborar en los delitos de su marido.El extesorero dijo este martes que las cuentas que tenía en bancos suizos con más de 48 millones de euros eran para sus operaciones comerciales en el exterior, no las declaraba y las consideraba una especie de “fondo de pensiones fuera de España”.En la trigésimo primera sesión del juicio por la primera etapa del `caso Gürtel´, Bárcenas explicó que el dinero que obtenía de sus transacciones comerciales en el extranjero lo ingresaba en una cuenta en Suiza. El dinero procedía de operaciones realizadas en Puerto Rico, Alemania y Estados Unidos. “Prefería tener el dinero fuera de España”, reconoció, antes de afirmar que “no están declarados, eso es así".Desde el momento en que abrió esas cuentas en 1988 y hasta 2005, los fondos estaban en una cuenta a su nombre. “No me ocultaba de nadie”, y gestionaba el fondo sin “una sociedad pantalla ni nada por el estilo”, en todo caso, dijo, “sería una sociedad visillo, porque se me veía perfectamente”.Fue en 2004, cuando fue elegido senador y se convirtió para las entidades suizas en una “Persona Expuesta Políticamente”, cuando le aconsejan crear una fundación (Sinequanon) para gestionar esas cuentas, porque, a diferencia de lo que ocurre con una sociedad mercantil, esta fórmula establece “poderes restringidos, no de disposición, que restringe la capacidad a gestionar los fondos, órdenes de compra y venta”.