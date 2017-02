GÜRTEL. CONDENADOS A PENAS DE CÁRCEL CORREA, CRESPO Y ‘EL BIGOTES’ POR LA TRAMA VALENCIANA DE LA GÜRTEL

Etiquetas

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ha condenado a penas de cárcel a 11 de los 13 acusados de la rama valenciana de la ‘trama Gürtel’, de manera que se imponen 13 años de prisión a Francisco Correa y Pablo Crespo, mientras que a Álvaro Pérez, alias ‘El Bigotes’, se le condena a 12 años de internamiento.Según informó el TSJV, a los 11 condenados se les imponen penas de entre 3 y 13 años de prisión por amañar contratos entre la Generalitat Valenciana y la ‘trama Gürtel’ para el montaje del expositor de esta comunidad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.Además de los tres principales condenados, a Isabel Jordán se le imponen 6 años de prisión; a Cándido Herrero Martínez, 4,4 años; a Mónica Magariños Pérez, 3 años; a Milagrosa Martínez, 9 años; a Rafael Betoret, 6 años; a Isaac Vidal, 7 años; a Jorge Guarro, 4 años, y a Ana Grau, 3 años de prisión.De estos condenados, Milagrosa Martínez fue consejera de Turismo de Valencia, mientras que Correa, ‘El Bigotes’ y Crespo eran los cabecillas de la trama. Otros condenados son exaltos cargos de la Administración valenciana y trabajadores de las empresas de Correa. A todos los anteriores se les condena por delitos como asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.MANIPULACIÓN DE CONTRATOSEl TSJV absuelve a la exconsejera de Turismo Angélica Such y a Juan Bover, exjefe de servicio de infraestructuras turísticas de esta consejería, de prevaricación administrativa, único delito por el que estaban acusados.En la sentencia, notificada este viernes a las partes, el tribunal considera probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las ediciones de Fitur entre 2005 y 2009) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos. El grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada expresamente para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios.GASTOS INEXISTENTESLas mercantiles del cabecilla de la Gürtel carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros. De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes. Tales importes eran admitidos por la Administración autonómica (Agencia Valenciana de Turismo, Consejería de Turismo, Consejería de Territorio y Vivienda y Consejería de Infraestructuras y Transporte), que no solo no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa.