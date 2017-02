GÜRTEL. EL PSOE DICE QUE EL PP NO SERÁ “CREÍBLE” SI TERMINA SU CONGRESO SIN DAR “EXPLICACIONES” SOBRE LA 'TRAMA GÜRTEL'

Etiquetas

El responsable de Economía, Empleo y Sostenibilidad de la Comisión Gestora del PSOE, el valenciano José Enrique Muñoz Lladró, afirmó este viernes que “el PP no puede salir de este Congreso sin dar unas explicaciones” sobre la trama de corrupción Gürtel.Muñoz atendió a los periodistas en la sede socialista de la calle de Ferraz tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ha condenado a penas de cárcel a 11 de los 13 acusados de la rama valenciana de la ‘trama Gürtel’, de manera que se imponen 13 años de prisión a Francisco Correa y Pablo Crespo, mientras que a Álvaro Pérez, alias ‘El Bigotes’, se le condena a 12 años de internamiento.A su juicio, con esta sentencia se demuestra lo que se veía en los “últimos tiempos” de que “no es una presunción de corrupción, sino que había corrupción en el Partido Popular”.El dirigente socialista destacó que se trata de una primera sentencia que “condena al PP y a Mariano Rajoy”, ya que “la sentencia está vinculada con las personas que organizaron el Congreso del Partido Popular del 2008” en Valencia, en el que se “encumbró” al hoy presidente del Gobierno como líder del PP.Por ello, Muñoz Lladró dijo que parece “justicia poética o una paradoja del destino” que justamente se conozca este fallo en el mismo fin de semana en el que el PP celebra un Congreso Nacional. De ahí que entienda que “el PP no puede salir de este Congreso sin dar unas explicaciones sobre toda esta trama de corrupción vinculada a su propio partido”. “Ninguna resolución va a tener credibilidad siempre que no se pronuncien sobre este caso de corrupción de manera clara”, apostilló.El también portavoz del PSPV en las Cortes Valencianas afirmó que la de hoy es “la primera entrega de un serial de sentencias” por los procesos en los que se va a ver “al PP desfilar por el banquillo de los acusados”.Subrayó que tras 20 años de “mal gobierno”, en los que el PP colocó a la Comunidad Valenciana en el “mapa de la corrupción”, ahora hay “afortunadamente un gobierno honrado, progresista, que está cambiando la vida de las personas”.Por último, el representante de la Comisión Gestora del PSOE pidió a la Justicia que sea “ágil, rigurosa y contundente con las personas que saquearon sistemáticamente las arcas públicas”.