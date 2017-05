GÜRTEL. RAJOY DECLARARÁ EL 26 DE JULIO DESDE LOS ESTRADOS EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Etiquetas

La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha citado a Mariano Rajoy para que declare como testigo el próximo 26 de julio a las 9.30 horas en el juicio del 'caso Gürtel'. El presidente del Gobierno y del PP deberá comparecer físicamente en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares. La sala permite a Rajoy que testifique en estrados, es decir, junto al lugar que ocupan los abogados, un escalón más alto que los acusados y con una pared detrás para preservar su imagen institucional.Por lo tanto, no habrá posibilidad de recoger la imagen de Rajoy delante del tribunal y con los acusados del 'caso Gürtel' a sus espaldas. El auto cuenta con el voto particular del presidente del tribunal, Ángel Hurtado, para quien la declaración debía realizarse por videoconferencia, como propuso Rajoy. El tribunal desestima los argumentos sobre el despliegue de medios necesarios para que Rajoy se desplace a San Fernando de Henares y asegura que la seguridad que hay allí es más que sobrada para acoger al declaración del presidente. PROXIMIDAD FÍSICA El tribunal descarta así la solicitud formulada por Rajoy para declarar por videoconferencia. La mayoría de la Sala recuerda que la comparecencia de los testigos ante el tribunal “siempre ha sido y es una comparecencia física”. Entienden, además, que la “proximidad física y personal” son valores importantes a la hora de recabar esta prueba testifical. A su juicio, los argumentos dados por el presidente para solicitar la declaración por videoconferencia “ni son consistentes ni tampoco son razones que impidan al testigo acudir ante el tribunal”. Rajoy argumentaba que su desplazamiento a la sede de la Audiencia suponía un importante despliegue de medios públicos, pero el tribunal “no acierta a entender en qué consiste ese despliegue importante únicamente por el hecho de tener que desplazarse 18 kilómetros”. También queda descartado el argumento de la posible falta de seguridad porque, dice el tribunal, “la seguridad de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares cuenta con mayores garantías que las que pueden ofrecer otras sedes empresariales o institucionales de la comunidad madrileña, sedes donde el testigo ha protagonizado actos y reuniones en otras ocasiones, y más aún que las existentes en mercados y otros foros populares donde el testigo también ha protagonizado encuentros con los ciudadanos en campañas electorales”. PROBLEMAS DE AGENDA El auto también señala que los problemas de agenda quedan resueltos al aceptar la fecha propuesta por Rajoy, el 26 de julio, y teniendo en cuenta que el tiempo de la declaración será el mismo tanto si se realiza por medios telemáticos que de forma presencial. Se insiste además en que Mariano Rajoy no comparece como presidente de Gobierno, sino como ciudadano que ha sido llamado a declarar en razón a los cargos que tenía en el PP en “un acto ciudadano que se enmarca en la normalidad democrática y del Estado de Derecho”. Por todo ello, el tribunal considera que su presencia en la sede de San Fernando de Henares es expresión de una “sana relación institucional” entre los poderes ejecutivo y judicial que “se ajusta a derecho”. Por su parte, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, considera que la condición de presidente del Gobierno de Rajoy es "suficiente" para justificar una declaración por videoconferencia. Recuerda que este recurso se ha usado con frecuencia en los tribunales y cita, en concreto, el juicio por el cerco al Parlamento de Cataluña en el que el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, declaró de manera telemática. Hurtado pide que se tengan en cuenta las repercusiones mediáticas de la comparecencia física de una persona de tanta relevancia y asegura que el traslado puede tener componentes "prejudiciales" que implican el uso de medios materiales y humanos y los riesgos en materia de seguridad.